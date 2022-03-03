”Больше не хочу бояться”. Жители России — о работе, которую потеряли из-за антивоенной позиции
Многие россияне выступают против войны в Украине: петиция известного правозащитника Льва Пономарёва собрала уже больше миллиона и ста тысяч подписей, десятки тысяч людей из разных индустрий подписывают коллективные письма, тысячи людей по всей стране задержаны за выход на митинги. Иногда их антивоенная позиция становится проблемой для работодателей, некоторые из них намекают на увольнения, а некоторые увольняют, пишет издание Wonderzine.
Катя Долинина
руководила двумя кинотеатрами ”Москино”
— Я работала в ”Москино” год и три месяца. Сначала — как директор кинотеатра ”Москино. Звезда”, летом добавилась площадка ”Музеон” в парке Горького. Осенью я совмещала эту работу с ”Москино. Полёт”. Я руководила командой на месте, составляла репертуар, расписание, придумывала спецпоказы. В общем, контролировала, чтобы всё шло хорошо. У меня были хорошие отношения с начальством. Я всегда была честна в своих позициях и взглядах, при этом старалась быть корректной и не ставить коллег или организацию под какой бы то ни было удар.
О войне я узнала утром, перед работой. Не сразу поняла, что происходит, — прошло какое-то время, прежде чем все разрозненные сообщения и новости сложились в понимание происходящего. Какое-то время плакала, звонила друзьям, пыталась понять, в каком мире я проснулась.
На работе о войне не говорила. У себя в кабинете я сидела в прострации, на странном автоматизме отвечала на письма. Я не до конца в тот момент понимала, что от меня вообще хотят. Я давно решила, что не буду говорить о политике в оценочном ключе со своими подчинёнными. Это некорректно. В этой ситуации я не начинала никаких обсуждений — думаю, что по моему потерянному виду было понятно, что говорить я не готова.
24 февраля вечером мне позвонили с работы и спросили, ходила ли я на протесты, публиковала ли что-то. Я действительно была на Пушкинской площади в тот вечер и публиковала сториз в инстаграме о том, что моих друзей задержали. Меня попросили удалить всё. Это было неприятно, но я удалила: я не хотела открытой конфронтации. При этом я не скрывала, что ходила на митинги, потому что не считала, что нужно врать: мне это некомфортно.
Моя позиция заключается в том, что никакая война или военная операция неприемлемы. Моя прабабушка блокадница, прадедушка пропал без вести на войне. Папа участвовал во второй чеченской кампании. Для меня военные действия — это не абстракция, а нечто, что можно потрогать в фотоальбоме. Помню, как ребёнком, маленькой девочкой, я нашла вшитый молитвослов в папину разгрузку (жилет. — Прим. ред.). Это физическое ощущение ужаса, неприемлемости войны.
Я старалась максимально корректно выражаться в соцсетях, помня, что работаю в учреждении, подведомственном департаменту культуры. Но мне кажется, в здоровом обществе призыв за мир не может и не должен быть запретным.
В пятницу вечером я подписала письмо деятелей культуры, потому что оно показалось мне важным. Это профессионально приемлемо и необходимо, потому что там был отдельный блок о том, что происходит с культурной индустрией в целом во время таких событий. Я не сомневалась, нужно ли его подписывать; я не сомневаюсь до сих пор. Мой номер в этом списке 468, сейчас там уже больше десяти тысяч подписей. Если последствием стала необходимость увольнения, ну, значит, будет так.
Мне позвонили в субботу и спросили, подписывала ли я это письмо. Я сказала ”да”, на что мне ответили, что в понедельник ждут с заявлением [об увольнении] по собственному желанию. Я спросила, что будет, если я его не подпишу, — мне ответили, что в таком случае будут искать причину, по которой меня можно уволить. Мне предлагали написать объяснительную и сказать, что моё имя попало в этот список по ошибке, но для меня это неприемлемо.
Я видела множество комментариев под моим твитом, который неожиданно стал вирусным. Там писали, что я должна консультироваться с юристами и бороться. Но я не хочу быть частью этих разборок, грызться за место или какие-то компенсации. Происходящее сейчас обострило моё понимание того, что важно, а что нет. Так вот работа или материальная компенсация, ради которых мне нужно отказаться от своих слов, — точно нет. Я действительно боялась потерять работу — но ровно до того момента, как это стало реальностью. Сейчас, мне кажется, это можно пережить.
В понедельник в офисе меня встретили очень грустно, с некоторым бессилием. Люди так же не рады сложившейся ситуации, как и я. В отделе кадров всё подписали, а отработка в текущих условиях не подразумевалась: я уволилась одним днём. Я предупредила, что буду давать комментарии журналистам. Мне было важно сохранить человеческие отношения со всеми, с кем я их строила всё время, пока работала. Я желаю удачи и им, и себе.
Я думаю, что сейчас правила и какие-то законы существования довольно сильно поменялись, и мы — в частности, я — не успели их осмыслить, принять. У меня нет долгосрочных планов: мой максимум — это следующие полдня. Сейчас я буду успокаиваться и думать, что делать дальше. Собственно, одна из причин, почему я подписала это письмо, звучит так: я в целом не представляю себе будущее культурной индустрии в России.
До этого я работала в прокатной компании, в организации кинофестивалей, год работала в кинотеатре. Киноиндустрия — это то, что я хорошо знаю, то, что люблю. То, чем я горела всё это время. Что сейчас с ней будет в условиях санкций? Вполне вероятно, скоро мы лишимся западного контента. Техника, на которой мы показываем кино, скоро начнёт выходить из строя. Новые кинотеатры перестанут открываться. Ремонты не будут заканчиваться. В общем, я не вижу пока никаких хороших перспектив у всех нас, не только у себя. Но я думаю, что справлюсь. Больше не хочу бояться.