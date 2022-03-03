”Больше не хочу бояться”. Жители России — о работе, которую потеряли из-за антивоенной позиции

Моя позиция заключается в том, что никакая война или военная операция неприемлемы. Моя прабабушка блокадница, прадедушка пропал без вести на войне. Папа участвовал во второй чеченской кампании. Для меня военные действия — это не абстракция, а нечто, что можно потрогать в фотоальбоме. Помню, как ребёнком, маленькой девочкой, я нашла вшитый молитвослов в папину разгрузку (жилет. — Прим. ред.). Это физическое ощущение ужаса, неприемлемости войны.

24 февраля вечером мне позвонили с работы и спросили, ходила ли я на протесты, публиковала ли что-то. Я действительно была на Пушкинской площади в тот вечер и публиковала сториз в инстаграме о том, что моих друзей задержали. Меня попросили удалить всё. Это было неприятно, но я удалила: я не хотела открытой конфронтации. При этом я не скрывала, что ходила на митинги, потому что не считала, что нужно врать: мне это некомфортно.

На работе о войне не говорила. У себя в кабинете я сидела в прострации, на странном автоматизме отвечала на письма. Я не до конца в тот момент понимала, что от меня вообще хотят. Я давно решила, что не буду говорить о политике в оценочном ключе со своими подчинёнными. Это некорректно. В этой ситуации я не начинала никаких обсуждений — думаю, что по моему потерянному виду было понятно, что говорить я не готова.

О войне я узнала утром, перед работой. Не сразу поняла, что происходит, — прошло какое-то время, прежде чем все разрозненные сообщения и новости сложились в понимание происходящего. Какое-то время плакала, звонила друзьям, пыталась понять, в каком мире я проснулась.

— Я работала в ”Москино” год и три месяца. Сначала — как директор кинотеатра ”Москино. Звезда”, летом добавилась площадка ”Музеон” в парке Горького. Осенью я совмещала эту работу с ”Москино. Полёт”. Я руководила командой на месте, составляла репертуар, расписание, придумывала спецпоказы. В общем, контролировала, чтобы всё шло хорошо. У меня были хорошие отношения с начальством. Я всегда была честна в своих позициях и взглядах, при этом старалась быть корректной и не ставить коллег или организацию под какой бы то ни было удар.

Я старалась максимально корректно выражаться в соцсетях, помня, что работаю в учреждении, подведомственном департаменту культуры. Но мне кажется, в здоровом обществе призыв за мир не может и не должен быть запретным.

В пятницу вечером я подписала письмо деятелей культуры, потому что оно показалось мне важным. Это профессионально приемлемо и необходимо, потому что там был отдельный блок о том, что происходит с культурной индустрией в целом во время таких событий. Я не сомневалась, нужно ли его подписывать; я не сомневаюсь до сих пор. Мой номер в этом списке 468, сейчас там уже больше десяти тысяч подписей. Если последствием стала необходимость увольнения, ну, значит, будет так.

Мне позвонили в субботу и спросили, подписывала ли я это письмо. Я сказала ”да”, на что мне ответили, что в понедельник ждут с заявлением [об увольнении] по собственному желанию. Я спросила, что будет, если я его не подпишу, — мне ответили, что в таком случае будут искать причину, по которой меня можно уволить. Мне предлагали написать объяснительную и сказать, что моё имя попало в этот список по ошибке, но для меня это неприемлемо.

Я видела множество комментариев под моим твитом, который неожиданно стал вирусным. Там писали, что я должна консультироваться с юристами и бороться. Но я не хочу быть частью этих разборок, грызться за место или какие-то компенсации. Происходящее сейчас обострило моё понимание того, что важно, а что нет. Так вот работа или материальная компенсация, ради которых мне нужно отказаться от своих слов, — точно нет. Я действительно боялась потерять работу — но ровно до того момента, как это стало реальностью. Сейчас, мне кажется, это можно пережить.