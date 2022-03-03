УНИАН устроил пресс-конференцию российских пленных ОМОНовцев: мы до конца не верили, что пойдем на Украину
"Я хотел бы сразу извиниться за те обстоятельства, которые нас сюда привели" — так начал пресс-конференцию российских пленных подполковник Дмитрий Астахов, кемеровский старший оперуполномоченный по УВД. Он сказал, что все трое являются сотрудниками полиции РФ и сразу предупредил, что это их первое публичное выступление. Также он обратил внимание, что лежащие перед ними листы бумаги — их собственные шпаргалки, а не написанный для них текст, который следует бездумно прочитать.
Инспектор группы информации и документирования подразделения ОМОН отряда особого назначения полиции из города Новокузнецка Спиридонов Евгений:
"В феврале этого года собрали нас на учения в Беларуси, и 24 февраля дали преступный приказ выдвигаться на территорию Украины. Приказ нам довело наше командование, он исходил от верховного главнокомандующего, то есть, от президента Российской Федерации. Мы при поддержке вооруженных сил (ВС) РФ должны были заехать на столицу Украины и оказать им [ВС РФ] взаимодействие в захвате данной столицы. После захвата мы должны были "придушить" какие-то противоправные действия со стороны мирных жителей Украины, вплоть до арестов, физических принуждений, расстрелов".
Старший сержант полиции ОМОН города Новокузнецк по Кемеровской области. Плотников Евгений:
"Как осознали позже, подготовка к войне с Украиной осуществлялась заранее, еще летом 2021 года собирали на учения все подразделения Росгвардии, ОМОН, СОБР в том числе, и вооруженные силы. Также в этот состав входили [подразделения] из числа Чечни и Узбекистана".
Вы сказали, что приказ был преступный, почему вы его выполняли?
Дмитрий Астахов: полицейские в принципе не должны выполнять задачи на территории другого государства, поэтому мы до конца не верили, что мы пойдем на территорию Украины. Нам говорили, что мы в Беларуси будем совместно проводить учения. Когда нам сказали, что мы идем на Украину, машины были загружены. Зачитали постановление перед отправкой. По сути, у нас не было времени на анализ, нам просто сказали "по машинам и вперед", и мы поехали.
Евгений Плотников: а конкретные задачи нам озвучили уже когда мы около Припяти находились.
Евгений Спиридонов: нам говорили, что наши учения заключаются в большом количестве перемещений и маршей, все это нам нужно было преодолеть. Поэтому когда нас загнали в машины и сказали: "все, парни, выезжаем", все опять сели в машины и поехали.
Дмитрий Астахов: то есть, для нас это как очередной переезд был.
Некоторые военнопленные рассказывали, что им говорили, что в Украине их будут встречать с радостью как освободителей. Было что-то подобное?
Дмитрий Астахов: я могу сейчас ошибиться и не привести цитату дословно, но еще когда мы находились на территории России в СМИ говорилось о том, что на территории Украины власть захватили нацисты и националисты, что обычным людям нужно помочь избавиться от этого ярма.
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