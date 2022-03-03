ВИДЕО | Министр успокаивает местных: российских граждан дискриминировать никто не собирается

“Я призываю русскоязычное население и проживающих в Эстонии граждан России не поддаваться на провокации. Для жителей Эстонии здесь ничего не меняется. Следите за официальной информацией. Повторю, никто не собирается дискриминировать русских, граждан РФ, здесь вам жить спокойней”, — сказал Яак Ааб в интервью.

По его словам, распространение ложной информации в социальных сетях — это часть информационной войны. “Разобщить местных жителей — одна из целей. Мы делаем все для того, чтобы успокоить местных жителей”.

Планирует ли Эстония приостановку выдачи виз гражданам России?

“Некоторые страны принимали такие решения. Это обсуждается в ЕС. Подобные решения приняла Литва, но это касается исключительно туризма. Если говорить про родственников, то там это допускается — перемещаться между странами. Мы никакого решения не приняли. В ближайшее время ничего не собираемся отменять, посольства выдают визы и дальше, — добавил Ааб.

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