Гроссмейстер из Киева назвал два варианта развития событий: ядерная война или цареубийство
"Я живу на 15-м этаже. Ночью были обстрелы, но намного меньше, чем раньше. Было 3-4 удара за ночь. На окраинах Киева идут боевые действия. Один из пригородов мы отбили сегодня", — рассказал он о ситуации в Киеве в подкасте RusDelfi.
В целом в городе восстанавливается снабжение. Налаживается зеленый коридор как по вывозке граждан, так и по завозке продуктов и вещей. По сравнению с тем, что было на выходных, сейчас относительно мирно.
Российские войска, по сообщениям в СМИ, начали реже бомбить столицу. "Киев все больше укрепляется. Тероборона заменяется на бойцов армии Украины. Добровольцы теперь занимаются другими вопросами. Чем сильнее наша армия, тем меньше оказывается давления. Я думаю, Россия перебрасывает войска на Харьков, Мариуполь и Херсон. Там ситуация сейчас хуже, есть некоторые города, которые на грани гуманитарной катастрофы", — признался Коваленко.
Жителей Киева вывозят под защитой армии, в город приходят поезда и автобусы, которые следуют на Запад или к границе. "Есть целый ряд мужчин, которые не собираются уезжать. Много отважных женщин, которые готовят еду для военных, помогают, чем могут".
Сам Игорь решил не уезжать. "В городе много людей, которые нуждаются в помощи. Несколько дней не было хлеба. С молочными продуктами тоже проблемы. Поэтому нужно помогать старикам и детям. Я как волонтер помогаю с продуктами, разношу по районам еду. Ряд организаций помогают с лекарствами, перевозкой", — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня, что в иностранный легион записалось 16 тысяч добровольцев. У многих военный опыт. Некоторые группы уже начинают прибывать. "Планировали сделать один интернациональный батальон. Теперь хотят сделать два (в батальоне более 500 человек). Ждем. Наверное, их направят в горячие точки, так как у иностранных добровольцев реальный опыт боевых действий. Думаю, как подойдет современное оружие, мы пойдем в контратаку отбивать столицу и другие города", — добавил шахматист
Игорь Коваленко в переговоры Москвы и Киева не верит. "Я верю, что они могут как-то повлиять, но мира они не принесут. Война закончится двумя путями: ядерным столкновением или цареубийством".
Слушайте подкаст целиком:
Таймкоды
00:00 — 8:50 Мария Юферева-Скуратовски о войне
8.50 — 17.36 Житель Киева о ситуации в городе
17.36 — 22:40 Почему 8 лет Россия ничего не делала для защиты жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР"
22:40 — 34:25 Максим переехал из России в Украину 4 года назад. С какой дискриминацией он столкнулся?
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