Гроссмейстер из Киева назвал два варианта развития событий: ядерная война или цареубийство

"Я живу на 15-м этаже. Ночью были обстрелы, но намного меньше, чем раньше. Было 3-4 удара за ночь. На окраинах Киева идут боевые действия. Один из пригородов мы отбили сегодня", — рассказал он о ситуации в Киеве в подкасте RusDelfi.

В целом в городе восстанавливается снабжение. Налаживается зеленый коридор как по вывозке граждан, так и по завозке продуктов и вещей. По сравнению с тем, что было на выходных, сейчас относительно мирно.

Российские войска, по сообщениям в СМИ, начали реже бомбить столицу. "Киев все больше укрепляется. Тероборона заменяется на бойцов армии Украины. Добровольцы теперь занимаются другими вопросами. Чем сильнее наша армия, тем меньше оказывается давления. Я думаю, Россия перебрасывает войска на Харьков, Мариуполь и Херсон. Там ситуация сейчас хуже, есть некоторые города, которые на грани гуманитарной катастрофы", — признался Коваленко.

Жителей Киева вывозят под защитой армии, в город приходят поезда и автобусы, которые следуют на Запад или к границе. "Есть целый ряд мужчин, которые не собираются уезжать. Много отважных женщин, которые готовят еду для военных, помогают, чем могут".

Сам Игорь решил не уезжать. "В городе много людей, которые нуждаются в помощи. Несколько дней не было хлеба. С молочными продуктами тоже проблемы. Поэтому нужно помогать старикам и детям. Я как волонтер помогаю с продуктами, разношу по районам еду. Ряд организаций помогают с лекарствами, перевозкой", — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня, что в иностранный легион записалось 16 тысяч добровольцев. У многих военный опыт. Некоторые группы уже начинают прибывать. "Планировали сделать один интернациональный батальон. Теперь хотят сделать два (в батальоне более 500 человек). Ждем. Наверное, их направят в горячие точки, так как у иностранных добровольцев реальный опыт боевых действий. Думаю, как подойдет современное оружие, мы пойдем в контратаку отбивать столицу и другие города", — добавил шахматист