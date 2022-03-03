Украинских беженцев пока нет, но Нарва готовится к их приему
Вчера в Нарве состоялось заседание кризисной комиссии, где одним из главных вопросов была подготовка к приему военных беженцев из Украины, пишет gazeta.ee.
К моменту выпуска этого номера совещание кризисной комиссии еще не закончилось, однако о том, как именно Нарва будет готовиться к возможному приему беженцев, городское руководство рассказало журналистам еще в понедельник, в ходе традиционного инфочаса.
Насколько серьезные приготовления нужны и сделаны ли уже предварительные оценки того, к какому количеству беженцев нужно готовиться, поинтересовалась ”Нарвская Газета”.
Мэр Нарвы Катри Райк ответила, что на сегодняшний день дать такой прогноз не может никто. В понедельник ни одного беженца в Нарве еще не было, но готовыми к такой ситуации нужно быть. Особенно если учесть, что в Нарве довольно большая украинская диаспора — около 1200 человек, и наверняка у многих из них есть родственники.
Возможно, предположила мэр, в Нарве возникнут разговоры о том, что беженцы могут ”отобрать наши рабочие места или пособия”, но все же людям надо помогать. И Нарва, как и все другие самоуправления в Эстонии, к этому готовится. Что касается расходов, которые городу придется понести, то Нарва не останется одна с этой проблемой и наверняка сможет рассчитывать на помощь государства, как это было в период коронакризиса, подчеркнула мэр.
По словам директора Нарвского Департамента социальной помощи Елены Васильевой, бегущим от войны людям будет предоставлено все необходимое: размещение, питание, устройство их детей в садики и школы.
Какие возможности для размещения беженцев есть в Нарве на сегодняшний день? По словам вице-мэра по городскому хозяйству Ирины Смирновой, все свободные муниципальные квартиры, которыми на данный момент располагает город, нуждаются в ремонте. Сейчас имеются три однокомнатных и четыре двухкомнатных квартиры без ремонта и без мебели, а также десять свободных комнат в нарвских общежитиях. Также город будет искать возможности для аренды 10-15 квартир, чтобы в случае необходимости разместить в них беженцев.
Напомним, что жители Эстонии могут задавать вопросы, касающиеся украинского кризиса и беженцев, по государственному инфотелефону 1247, также с понедельника открыли местный инфотелефон и городские власти Нарвы. Номер +372 5787 4009, как сообщила Елена Васильева, будет работать круглосуточно, на вопросы будут отвечать работники Департамента социальной помощи.
По словам главы участковых полицейских Нарвы Кальмера Янно, прямая военная угроза для Эстонии сегодня отсутствует. Однако, безусловно, военные действия на Украине окажут влияние на всю Европу, и на Эстонию в том числе.
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