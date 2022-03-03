Украинских беженцев пока нет, но Нарва готовится к их приему

К моменту выпуска этого номера совещание кризисной комиссии еще не закончилось, однако о том, как именно Нарва будет готовиться к возможному приему беженцев, городское руководство рассказало журналистам еще в понедельник, в ходе традиционного инфочаса.

Насколько серьезные приготовления нужны и сделаны ли уже предварительные оценки того, к какому количеству беженцев нужно готовиться, поинтересовалась ”Нарвская Газета”.

Мэр Нарвы Катри Райк ответила, что на сегодняшний день дать такой прогноз не может никто. В понедельник ни одного беженца в Нарве еще не было, но готовыми к такой ситуации нужно быть. Особенно если учесть, что в Нарве довольно большая украинская диаспора — около 1200 человек, и наверняка у многих из них есть родственники.

Возможно, предположила мэр, в Нарве возникнут разговоры о том, что беженцы могут ”отобрать наши рабочие места или пособия”, но все же людям надо помогать. И Нарва, как и все другие самоуправления в Эстонии, к этому готовится. Что касается расходов, которые городу придется понести, то Нарва не останется одна с этой проблемой и наверняка сможет рассчитывать на помощь государства, как это было в период коронакризиса, подчеркнула мэр.

По словам директора Нарвского Департамента социальной помощи Елены Васильевой, бегущим от войны людям будет предоставлено все необходимое: размещение, питание, устройство их детей в садики и школы.

Какие возможности для размещения беженцев есть в Нарве на сегодняшний день? По словам вице-мэра по городскому хозяйству Ирины Смирновой, все свободные муниципальные квартиры, которыми на данный момент располагает город, нуждаются в ремонте. Сейчас имеются три однокомнатных и четыре двухкомнатных квартиры без ремонта и без мебели, а также десять свободных комнат в нарвских общежитиях. Также город будет искать возможности для аренды 10-15 квартир, чтобы в случае необходимости разместить в них беженцев.