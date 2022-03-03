ФОТО | Топливные цены взяли новую рекордную высоту. Особенно подорожало дизтопливо

Стоимость третьего популярного в Эстонии моторного топлива — бензина марки "98" выросла на заправках до 1,849 евро за литр.

Цена на нефть на мировом рынке поднялась сегодня до 120 долларов за баррель. И в этой ситуации кажется, что конца росту цен еще не видно.