Экономика
03.03.2022, 14:15

ФОТО | Топливные цены взяли новую рекордную высоту. Особенно подорожало дизтопливо

 
Foto: Читатель Delfi
Сегодня розничные продавцы топлива повысили цену на бензин марки "95" до 1,799 евро за литр. Дизельное топливо подорожало сразу на 15 центов, до 1,739 евро.

Стоимость третьего популярного в Эстонии моторного топлива — бензина марки "98" выросла на заправках до 1,849 евро за литр.

Цена на нефть на мировом рынке поднялась сегодня до 120 долларов за баррель. И в этой ситуации кажется, что конца росту цен еще не видно.

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