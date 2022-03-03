03.03.2022, 14:15
ФОТО | Топливные цены взяли новую рекордную высоту. Особенно подорожало дизтопливо
Foto: Читатель Delfi
Сегодня розничные продавцы топлива повысили цену на бензин марки "95" до 1,799 евро за литр. Дизельное топливо подорожало сразу на 15 центов, до 1,739 евро.
Стоимость третьего популярного в Эстонии моторного топлива — бензина марки "98" выросла на заправках до 1,849 евро за литр.
Цена на нефть на мировом рынке поднялась сегодня до 120 долларов за баррель. И в этой ситуации кажется, что конца росту цен еще не видно.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.