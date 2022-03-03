Жители Нарвы рвутся в Ивангород за покупками, пограничники готовы к наплыву украинцев — ситуация на границе

"В последние дни границу в обоих направлениях пересекает больше людей. Это может быть связано с отменой воздушного сообщения", — ответила пресс-секретарь Идаской префектуры Ольга Эскор.

По ее словам, на пересечения границы влияет и падение рубля. "Также увеличение числа пересекающих границу связано с падением курса рубля: границу пересекают нарвитяне, рассчитывающие на выгодные покупки в России", — добавила она. Курс рубля к евро на момент 3 марта составляет 114 рублей.

Увеличилось число пересечений границы с целью транзита. Несколько автобусных фирм организовали дополнительные рейсы. Больше людей пересекают границу пешком.

"Большинство из прибывающих в Эстонию граждан Украины не планируют оставаться в нашей стране и направляются через Эстонию в другие страны. Некоторые граждане Украины приезжают в Эстонию к родственникам", — уточнила пресс-секретарь.

”Погранпункты работают в обычном режиме, — сказала сотрудник Нарвского пограничного пункта, комиссар Кятлин Лийва RusDelfi. — Мы также учитываем, что на наши пограничные пункты могут прибыть больше граждан Украины, которые хотят вернуться домой или выехать из России через Эстонию".

Пограничники готовы проинструктировать людей в случае необходимости, подчеркивает Лийва. "Наши сотрудники делают все возможное, чтобы у прибывающих в нашу страну граждан Украины была вся необходимая информация о том, где они могут получить помощь, о временном пребывании, проживании и работе в Эстонии”.

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