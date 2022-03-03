03.03.2022, 12:30
КАРТА | Война в Украине по состоянию на 3 марта: российские войска бомбят жилые районы
По данным Генштаба ВС Украины, путинские войска используют тактику обстрела жилых кварталов в крупных городах.
В городе Изюме Харьковской области в результате обстрелов погибли восемь человек, в том числе дети. Огонь также ведется по другим украинским городам, унося при этом человеческие жизни.
Насколько продвинулись российские войска, смотрите на карте:
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