КАРТА | Война в Украине по состоянию на 3 марта: российские войска бомбят жилые районы

В городе Изюме Харьковской области в результате обстрелов погибли восемь человек, в том числе дети. Огонь также ведется по другим украинским городам, унося при этом человеческие жизни.

Насколько продвинулись российские войска, смотрите на карте:

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