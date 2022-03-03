ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство рассказывает о новых решениях

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”Происходящее в Украине ужасно. Российские войска бомбят детские сады, больницы, жилые дома. Руководители России стали военными преступниками, сама страна стала изгоем, которого мы должны изолировать экономически и политически”, — начала Каллас.

Она сказала, что даже те страны, которые ранее поддерживали Россию, уже этого не делают. РФ надо исключить из Совета Безопасности ООН, и работа в этом направлении ведется.

Эстония поддерживает Украину в разных форматах и продолжит делать это. Украина — часть европейского культурного пространства. Правительство Эстонии считает важным, чтобы ЕС поддержал Украину на пути вступления в союз.

Каллас сообщила, что сегодня было решено установить пограничный контроль на границе Эстония-Латвия. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

Премьер подчеркнула, что прямой военной угрозы для Эстонии нет. НАТО будет защищать каждый километр своей территории, что подтверждено и союзниками.

Каллас отметила, что при всем ужасе происходящего нельзя ставить знак равенства между нашим русским обществом и этой войной.

”Надо избегать конфликтов на национальной почве, поскольку это не война русских против украинцев, а решения одного человека, которые привели к таким ужасным событиям. Надо это иметь в виду”, — подчеркнула глава правительства.

Правительство решило запретить эстоноземельцам примыкать к военным формированиям РФ и Беларуси. В постановлении указано, что если гражданство Эстонии было получено не по рождению, то человек может быть его лишен, если отправится на военную службу без разрешения ЭР. Если речь идет о виде на жительство, то его тоже можно аннулировать.

Что касается тех, кто хочет присоединиться к украинской армии, то, по словам Каллас, такие люди больше нужны здесь, в Эстонии, с целью ее защиты. Кроме того, следует иметь в виду, что возможности получения помощь в Украине для эстоноземельцев сейчас сильно ограничены.