Новости Эстонии
03.03.2022, 10:45

Президент Алар Карис заразился коронавирусом

 
President Alar Karis
President Alar Karis
Foto: Ilmar Saabas

Президент Алар Карис вчера сдал ПЦР-тест на коронавирус, положительный результат которого выяснился к сегодняшнему утру. Поэтому глава государства до выздоровления останется в самоизоляции.

Вчера у президента появились легкие симптомы простуды (насморк и боль в горле), но общее самочувствие хорошее. Глава государства вакцинирован тремя дозами. Карис продолжит выполнять свои обязанности дистанционно, используя возможности э-государства.

В последние два дня президент делал экспресс-тесты, результаты которых были отрицательными. О положительном результате были оповещены люди, с которыми Карис контактировала в последние дни.

RusDelfi
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