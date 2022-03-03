03.03.2022, 10:45
Президент Алар Карис заразился коронавирусом
Foto: Ilmar Saabas
Президент Алар Карис вчера сдал ПЦР-тест на коронавирус, положительный результат которого выяснился к сегодняшнему утру. Поэтому глава государства до выздоровления останется в самоизоляции.
Вчера у президента появились легкие симптомы простуды (насморк и боль в горле), но общее самочувствие хорошее. Глава государства вакцинирован тремя дозами. Карис продолжит выполнять свои обязанности дистанционно, используя возможности э-государства.
В последние два дня президент делал экспресс-тесты, результаты которых были отрицательными. О положительном результате были оповещены люди, с которыми Карис контактировала в последние дни.