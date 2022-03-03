Президент Алар Карис заразился коронавирусом

Вчера у президента появились легкие симптомы простуды (насморк и боль в горле), но общее самочувствие хорошее. Глава государства вакцинирован тремя дозами. Карис продолжит выполнять свои обязанности дистанционно, используя возможности э-государства.

В последние два дня президент делал экспресс-тесты, результаты которых были отрицательными. О положительном результате были оповещены люди, с которыми Карис контактировала в последние дни.