Российские войска вошли в Херсон, в Мариуполе тяжелое положение

Херсон с населением около 280 тыс. жителей — первый крупный украинский город, взятый российскими войсками после тяжелых боев.

Как сообщил Колыхаев, российские военные вошли в здание горисполкома и ввели комендантский час для жителей города с 06:00 до 20:00.

По его словам, переговоров как таковых с российской стороной не было, однако было обговорено, как будет функционировать город.

"Это не были переговоры или что-то такое, о чём уже поползли слухи. Со мной никто ни о чём не договаривался. Однако, действительно, вооруженные посетители в горисполкоме сегодня были", — написал Колыхаев в "Фейсбуке".

"Мы с командой — мирные люди, у нас не было оружия или агрессии с нашей стороны. Мы показали, что работаем на обеспечение города и пытаемся ликвидировать последствия вторжения. Мы испытываем колоссальные трудности со сбором и захоронением убитых, доставкой продуктов и медикаментов, вывозом мусора, устранением аварий и т.д." — пишет мэр города.

Город, сообщает мэр, остается под украинским флагом, однако договоренности с российскими военными, как пишет в "Фейсбуке" Игорь Колыхаев, следующие:

- В город можно выезжать только днём.

- Комендантский час с 20.00 до 06.00 сохраняется строго.

- Выезжают в город только машины с продовольствием, медикаментами и прочим.

- Мы снова выпустим коммунальный транспорт, чтобы на работу добирались сотрудники хлебозавода, магазинов, аптек и т.д.

- Пешеходы ходят по одному, максимум по двое. Военных не провоцируют. При первом же требовании останавливаются. Не конфликтуют.

- Автомобили, которым по условиям можно находиться в городе, ездят с минимальной скоростью, должны будут готовы в любой момент показать содержимое перевозок.

"Я пришёл обновить инфраструктуру, заводить в Херсон инвестиции, строить дома, дороги, парки и новую жизнь для родного города. В результате я ищу спецпакеты для убитых, ставлю на уши весь мир, прося "зелёный коридор", и думаю, КАК мне теперь восстанавливать город после танков и БТРов", — пишет мэр Херсона.

Мариуполь в тяжелом положении