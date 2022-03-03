На праздновании Масленицы в Ласнамяэ можно будет пожертвовать вещи для военных беженцев

”Спасающиеся от войны люди из Украины прибывают в Эстонию, и мы должны им помочь. Приглашаю жителей Ласнамяэ отметить Масленицу в парке Паэ, а также сделать доброе дело и помочь оказавшимся в беде людям. Каждый сможет внести свой вклад и пожертвовать одежду и другие предметы, которые мы затем передадим беженцам от войны”, — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Сейчас Таллинн занимается активной подготовкой к приему военных беженцев. Многие оказываются в Эстонии с минимальным запасом вещей и поэтому нуждаются прежде всего в одежде и обуви. На месте также можно будет пожертвовать деньги, которые будут переданы организациям, которые занимаются помощью нуждающимся.

В ходе Ласнамяэской масленицы жители Таллинна смогут передать новые и находящиеся в хорошем состоянии вещи в палатку управы района Ласнамяэ. Собранные на мероприятии вещи пройдут сортировку и будут переданы прибывающим в Таллинн беженцам.

В Ласнамяэ празднование Масленицы начнется в субботу, 5 марта, в 14 часов и продлится до 17 часов. На месте можно будет отведать масленичные блюда, также гостей мероприятия ждут выступления народных ансамблей и возможность принять участие в различных играх. Все мероприятия будут проходить под открытым воздухом, за зданием управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).

Просим по возможности добираться на место пешком или на общественном транспорте, поскольку количество парковочных мест ограничено. Парковка около здания управы закрыта, при необходимости можно оставить машину на парковке Куму.