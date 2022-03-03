Русский театр: мы поддерживаем требование прекратить войну

"Дорогие друзья и коллеги! Уважаемые эстоноземельцы!

Сотрудники Русского театра Эстонии с болью и сочувствием следят за событиями в Украине. Мы солидарны с деятелями культуры большинства стран мира, а также с нашими коллегами в Эстонии, которые требуют прекратить войну.

Мы поддерживаем точку зрения деятелей искусства, культуры, науки, литературы, журналистики, телевидения и радиовещания, а также миллионов людей в России, подписавших антивоенные воззвания. Наши отдельные слова поддержки и сострадания деятелям культуры Украины, где наш театр не раз бывал на гастролях, и где у многих из нас есть родные и близкие, однокурсники и друзья.

Считаем недопустимыми любые действия, разжигающие вражду и ненависть между народами. Трагические последствия этой вражды мы уже видим в Киеве, Харькове, Херсоне и Сумах. К сожалению, этот перечень можно продолжить. И нужно сделать все от нас зависящее, чтобы под этим кровавым списком была подведена черта.

Русский театр присоединился к кампании Таллиннского общества Красного Креста Эстонии по сбору гуманитарной помощи пострадавшим в Украине. Сотрудники театра собирают гигиенические средства и новое постельное белье. Эти вещи будут отправлены в Украину через общество Красного Креста Эстонии. Также продолжается сбор денежных средств. Русский театр планирует и ряд благотворительных акций, включая мероприятия для детей беженцев.

Судьбе было угодно, чтобы 27 марта, в Международный день театра, праздничная церемония награждения лучших театральных деятелей страны прошла в Русском театре. Возможно, в этом есть глубокий символический смысл. В эти дни как никогда важна солидарность всех живущих в Эстонии народов. Деятели театров независимо от языка, на котором они работают, могут продемонстрировать единство, собравшись в Русском театре. Это будет знаком нашей общей солидарности в борьбе за мир и свободу против ненависти и агрессии".

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