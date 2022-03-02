"За неделю мы сломили планы врага! Для нас это Отечественная война". Новое обращение Зеленского

"Мы — народ, который сломил планы врага. За неделю! Мы сломили планы, которые они готовили годами.

За нас - 141 страна. За Россию только четыре - КНДР, Эритрея, Сирия, Беларусь. Вот такой список. Вот такие друзья. А других и не будет у страны, которая не умеет жить в мире"

Моральное состояние ухудшается. Еще больше оккупантов убегают от нас к себе домой. Я искренне восхищаюсь украинцами, которые с голыми руками выходят и выгоняют оккупантов из своих городов! Мы их прогоним с позором! Как и тогда, когда они пытаются найти себе еду. Это не воины державы. Это потерянные дети которых использовали!

Почти девять тысяч убитых россиян за одну неделю. На Николаевском направлении десятками вертолетов им приходится забирать своих 200-х и 300-х. 19-летних, 20-летних… Украина не хочет видеть свою землю, покрытую трупами. Уходите домой всей своей армией. Скажите своему командованию, что вы хотите жить и не хотите умирать.

Для нас, украинцев, это Отечественная война. Мы помним, как они начинаются. И знаем, чем они заканчиваются для захватчиков! Куда бы они не зашли, их везде уничтожат. Оккупанты получат от украинцев отпор!"

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