Блинкен назвал условие для возобновления переговоров США с Россией по Украине

"Если Россия отведет войска и будет готова к переговорам, мы готовы сделать то же самое", — сказал он.

"Я поддерживаю практически ежедневный контакт с моим другом и коллегой министром [иностранных дел Украины Дмитрием] Кулебой. Я ясно сказал, что мы поддержим любые дипломатические усилия со стороны украинских властей, чтобы достичь перемирия и отвода российских сил", — добавил Блинкен.

Блинкен заявил, что страны Запада координируют действия с целью ускорения поставок Украине средств противовоздушной обороны (ПВО), противотанковых систем и других вооружений, передает ТАСС.

"В течение последних нескольких дней я одобрил ускоренную передачу наиболее срочно требующихся оборонительных средств от союзников [США] Украине и координацию любых усилий по ускорению поставок этих средств, включая противотанковые и противовоздушные средства, а также боеприпасы для стрелкового оружия в руки украинских бойцов, которые умело и решительно защищают свою страну", — сказал дипломат.

Блинкен заявил, что США документируют случаи гибели гражданских лиц в ходе специальной военной операции России на Украине и будут добиваться ответственности за это.

"Мы очень пристально наблюдаем за тем, что происходит на Украине сейчас, в том числе, что происходит с мирными жителями. Мы это отмечаем, документируем, и, помимо прочего, хотим удостовериться, что за это последует ответственность", — сказал он.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства ушел от ответа на вопрос, зафиксировали ли в США какие-либо случаи гибели мирных жителей по вине российских военных.

Переговоры с Россией