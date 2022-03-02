В страхе перед атомной катастрофой жители Эстонии запасаются йодосодержащими препаратами

"У нас его [йода] просто не было в таких больших количествах, как сейчас спрашивают, поскольку показание у этого препарата одно единственное — это снижение каких-либо негативных действий, возникших в результате воздействия радиоактивного излучения", — сказала руководитель аптеки, провизор Елена Карягина.

"Да! Приходят, спрашивают, и то что есть, покупают_ cейчас спрос на этот товар достаточно большой, потому что у людей паника", — пояснил будущий провизор Алексей Моргунов.

Связана она с многочисленными ракетными обстрелами в Украине, в том числе и вблизи радиоактивных отходов, однако в Департаменте окружающей среды отмечают, что поводов для беспокойства нет.