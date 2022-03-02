ГРАФИК | Завтра биржевая цена на электроэнергию совершит неожиданный скачок в первой половине дня

Завтра биржевая цена будет ниже 100 евро за мегаватт-час с трех до четырех ночи и с двенадцати до пяти вечера. В целом, цена на фондовом рынке в течение дня будет стабильна, ожидаются колебания от 75 до 155 евро.

В семь часов утра биржевая цена поднимается выше 200 евро, а в следующий час — почти до 400 евро. Самая высокая биржевая цена будет в восемь часов утра — 395,28 евро за мегаватт-час. А самая низкая биржевая цена ожидается с трех до четырех часов ночи — 75,21 евро за мегаватт-час.