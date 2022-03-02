Война России с Украиной: Путин просчитался — но теперь может ударить сильнее

По всей видимости, Путин надеялся, что Киев удастся взять уже через несколько дней после вторжения российских сил. И почти наверняка рассчитывал, что страны Запада — устрашенные и разобщенные — смирятся с тем, что Москва вернула себе "исконно русскую" (по мнению Путина) территорию.

Однако ни того ни другого не произошло. Украина оказалась крепким орешком, а реакция Запада — особенно Германии — гораздо жестче, чем ожидал российский президент.

Российской экономике уже нанесен серьезный удар. Китай — единственная дружественная Путину держава — теперь, кажется, обеспокоен тем, что гнев Запада может обернуться и против Пекина, нанеся серьезный ущерб китайской экономике. От российского вторжения на Украину Пекин поспешил дистанцироваться.

Позиции НАТО, с другой стороны, могут лишь усилиться. Теперь к Альянсу могут присоединиться нейтральные Швеция и Финляндия — из соображений собственной безопасности. Путин начал эту войну, чтобы остановить вступление в НАТО Украины — а в результате число стран-участниц Североатлантического альянса на северо-западных границах России, возможно, только увеличится.

Российское вторжение на Украину

Все это — серьезные сбои в плане Путина, обусловленные его собственными просчетами. Находясь в изоляции из-за коронавирусной пандемии, Путин редко встречался с советниками. А те, с которыми все же встречался, по всей видимости, говорили ему лишь то, что он хотел услышать.

Теперь ему придется искать новые ходы. Путин никогда не отступал, потерпев неудачу. Он ударит еще раз — уже сильнее — и для этого в его распоряжении есть все необходимые средства.

Украинский посол в США утверждает, что российская армия уже применила термобарическое оружие, которое в народе называют "вакуумной бомбой".

(Примечание Би-би-си: такие снаряды сначала распыляют в воздухе горючий аэрозоль, а затем подрывают получившееся газовое облако, создавая масштабный взрыв очень высокой температуры; они отличаются огромной поражающей силой при относительно невысокой точности)