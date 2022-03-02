Транспорт Сил обороны Эстонии попал в аварию в Польше

Младший лейтенант пресс-службы Сил обороны Лийс Ваксман подтвердила, что в Польше при перевозке груза произошло ДТП. "По первоначальным данным, авария произошла при въезде в зону отдыха на скорости 20 км/ч", — добавили в пресс-службе. Кто виноват в аварии, не уточняется.

Один военнослужащий, участвовавший в аварии, получил легкие травмы. Солдату на месте оказали медицинскую помощь, он был доставлен в больницу для проверки здоровья и в ближайшие дни вернется в Эстонию.

По данным Delfi, авария вызвала пробку, на устранение которой потребовалось время.