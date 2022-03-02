Maxima обещает беспрецедентные цены в своих магазинах по всей Эстонии
”В начале года Maxima пообещала жителям Эстонии, что, несмотря на общее повышение цен, они по-прежнему будут получать самую дешевую на рынке повседневную потребительскую корзину. На этой неделе они смогут заполнить свои холодильники продуктами на более долгий срок, потому что многие продукты доступны в наших магазинах по ценам, которых не было очень давно”, — сказал генеральный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас.
С начала года розничная сеть предприняла ряд шагов, чтобы в условиях общего повышения цен обеспечить жителям Эстонии щадящие для их бюджета цены на продукты питания. Если в начале года компания заморозила цены более чем на сотню товаров повседневного спроса и поместила на их ценники специальную этикетку ”Всегда дешево”, то на этой неделе Maxima приняла решение снизить цены на ряд продуктов питания до уровня, который можно встретить лишь при открытии какого-либо нового магазина. Но в данном случае эти цены действительны во всех 83 магазинах компании по всей Эстонии.
В число продуктов, доступных на этой неделе в среднем на 50-60% дешевле обычной цены, входят как свежие фрукты и овощи, так и свежее мясо, рыба, молочные и хлебобулочные изделия. Например, килограмм бананов на этой неделе в магазинах Maxima стоит 0,39 евро, длинные огурцы — 0,99 евро/кг, охлажденный шейный карбонад — 2,49 евро/кг, радужная форель — 3,99 евро/кг и охлажденный бройлер — 0,99 евро/кг. Уже долгое время пачка сливочного масла в магазинах Maxima стоит 0,99 евро, самый дешевый батон булки — 0,19 евро и десяток куриных яиц — 0,99 евро.
”У нас также есть много любимых и известных брендов, продукция которых сейчас продается по действительно низким ценам”, — добавил Волкас. Хотя уже и ранее в Maxima можно было каждую неделю найти большой выбор товаров со скидкой, теперь среди них представлено еще больше товаров от всемирно известных брендов, которые любят все жители Эстонии. Цены на их продукцию также в среднем на 30-40% ниже, чем обычно. Например, шоколад Milka стоит 0,65 евро, упаковка из 4-х йогуртовых напитков Actimel — 1,29 евро, 500-граммовая упаковка кофе Jacobs — 2,99 евро, 24 рулона туалетной бумаги Zewa Deluxe — 4,99 евро и мороженое Snickers — 0,45 евро.
”Мы знаем, что жителей Эстонии радуют доступные для их кошельков цены на продукты питания, и именно это мы предложим им в ближайшие недели. Только в Maxima жители Эстонии найдут сейчас одновременно нужные и любимые товары”, — подчеркнул генеральный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас. Супер-цены на известные бренды и товары повседневного спроса также сохранятся в Maxima и в последующие недели, когда в ассортименте появятся уже новые товары. Лучший их обзор можно найти в еженедельном каталоге для клиентов розничной сети.