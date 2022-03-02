Maxima обещает беспрецедентные цены в своих магазинах по всей Эстонии

”В начале года Maxima пообещала жителям Эстонии, что, несмотря на общее повышение цен, они по-прежнему будут получать самую дешевую на рынке повседневную потребительскую корзину. На этой неделе они смогут заполнить свои холодильники продуктами на более долгий срок, потому что многие продукты доступны в наших магазинах по ценам, которых не было очень давно”, — сказал генеральный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас.

С начала года розничная сеть предприняла ряд шагов, чтобы в условиях общего повышения цен обеспечить жителям Эстонии щадящие для их бюджета цены на продукты питания. Если в начале года компания заморозила цены более чем на сотню товаров повседневного спроса и поместила на их ценники специальную этикетку ”Всегда дешево”, то на этой неделе Maxima приняла решение снизить цены на ряд продуктов питания до уровня, который можно встретить лишь при открытии какого-либо нового магазина. Но в данном случае эти цены действительны во всех 83 магазинах компании по всей Эстонии.

В число продуктов, доступных на этой неделе в среднем на 50-60% дешевле обычной цены, входят как свежие фрукты и овощи, так и свежее мясо, рыба, молочные и хлебобулочные изделия. Например, килограмм бананов на этой неделе в магазинах Maxima стоит 0,39 евро, длинные огурцы — 0,99 евро/кг, охлажденный шейный карбонад — 2,49 евро/кг, радужная форель — 3,99 евро/кг и охлажденный бройлер — 0,99 евро/кг. Уже долгое время пачка сливочного масла в магазинах Maxima стоит 0,99 евро, самый дешевый батон булки — 0,19 евро и десяток куриных яиц — 0,99 евро.