ВИДЕО | "Сплоченность украинцев поражает". МИД Эстонии дал пресс-конференцию

Продолжается работа над тем, чтобы эстоноземельцы вернулись из Украины на родину.

Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, который находится сейчас во Львове, сообщил в свою очередь, что моральный дух украинцев высок. Атака гражданских объектов со стороны русских — не случайна, она направлена на то, чтобы вызвать шок и посеять панику. Поддержка Зеленского беспрецедентно высока. Сплоченность людей поражает, все стараются внести свой вклад в защиту родины.

Лийметс отметила, что последствия длившейся годами кремлевской пропаганды очень тяжелые, но мировая дипломатия, в том числе эстонская, активно занимается тем, чтобы сломать этот нарратив. Очень важно продолжать оказывать политическую поддержку Украине.

МИД настоятельно не рекомендует ехать сейчас в Украину. Есть люди, которые хотят помочь на местах, но им нужно иметь в виду, что они могут оказаться без помощи.

Если кто-то еще находится в Украине и до сих пор не связался с МИДом Эстонии, то следует сделать это по круглосуточному номеру 53019999.