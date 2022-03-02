ПОДКАСТ | "Как служить, так все больные. Как война, так очереди в военкоматах": как сейчас живут украинцы

Роман живет в центре Киева. Сегодня там все было спокойно. "Стоят блокпосты. Взрывы слышны только издалека. В понедельник закончился комендантский час, который длился больше суток. В магазинах выстроились очереди, еды было практически не достать. Сегодня уже попроще", — признался житель Киева.

Вчера днем в телевышку попала российская ракета, из-за этого некоторые каналы были вынуждены прекратить вещание, однако продолжили передавать информацию через интернет. "Мы получаем информацию через Telegram-каналы. Многие каналы перепрофилировались, теперь пишут о войне. Был канал о коронавирусе, сейчас сообщает военные сводки. Даже канал с юмором — теперь постит информацию о боях", — говорит Роман.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже в Киеве. Ему предлагали уехать, но он остался в столице и возглавил оборону города. "Честно говоря, если бы он уехал, то я бы его не осудил. Выдвигались версии, что идет персональная охота за ним. Для меня в первую очередь значит то, что центр Киева будут оборонять как можно дольше".

Покинуть город возможность у Романа была. Он еще надеется запрыгнуть в поезд, если это потребуется. "Я остаюсь здесь, так как надеюсь на ослабление боевых действий. Я надеюсь реакция всего мира приведет к остановке войны", — заключил он.

Тарас Мокляк сейчас в Закарпатье. Там нет боевых действий. "Очень много людей переехали сюда с разных регионов. Всех встречают, очень гостеприимно расселяют в санаториях, отелях, делают скидки для беженцев, кто-то бесплатно кормит. Людям помогают добраться до границы. В то же время многие возвращаются в Киев, Харьков, Сумы для того, чтобы довести нашу победу до конца", — добавил Тарас.

В Украине мобилизация, выехать из страны могут люди, которые не попадают под призыв — мужчины 18-60 лет. "Желающих выехать из Украины мужчин не так много. Ребята приходят в военкоматы, там говорят возвращаться 10 марта, так как большие очереди…" В стране в обиход вошел новый анекдот: как служить, так все больные, а как война, так все снова здоровые.