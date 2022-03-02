ВИДЕО | "Связанный с коронавирусом кризис никуда не делся". Департамент здоровья дал последнюю пресс-конференцию

Кийк сообщил, что произошла некоторая стабилизация в эпидемиологической ситуации, количество госпитализированных из-за ковида пациентов на этой неделе не превысило отметку в 700 человек, что хорошо. Министр выразил надежду, что тенденция стабилизации продолжится и в скором времени обернется спадом.

”К сожалению, кризисы имеют свойство накапливаться”, — отметил он. Кроме коронавируса, мы столкнулись с кризисом в Украине, в разрешении которого принимает участие в том числе медицинский и трудовой сектор Эстонии.

”В разгар кризисов очень важно поддерживать свое здоровье, в том числе психологическое. В тяжелые времена важно держаться вместе, поддерживать своих близких, хорошие отношения. Это дает чувство уверенности и эмоциональную поддержку”, — сказал Кийк.

Министр сообщил, что Касса по безработице открыла специальный портал предложений о работе для военных беженцев.

Заведующая отделом инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп сказала в свою очередь, что они внимательно следят за происходящим в Украине, и работает над тем, чтобы беженцы получали необходимую медицинскую помощь из Эстонии.

Сепп сообщила, что далее регулярных еженедельных пресс-конференций проводиться не будет, но Департамент здоровья продолжит информировать о ситуации в текущем порядке.

Кийк сказал, что никаких новых ограничений сейчас не планируется, но, если говорить о смягчении уже имеющихся, то этому может посодействовать каждый из нас, забронировав время на вакцинацию, если он не сделал этого раньше.

Департамент подчеркнул, что с военным кризисом кризис коронавируса никуда не делся и следует продолжать соблюдать меры предосторожности.

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