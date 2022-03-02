Новости России
02.03.2022, 11:43

КАРТА | Война в Украине по состоянию на 2 марта: продолжаются атаки на города

 
ФОТО: Kuvatõmmis
К утру среды центр Харькова снова подвергся разрушительному обстрелу. В Херсоне российские войска заняли речной порт и железнодорожный вокзал.

Сегодня утром в центре Харькова снова загорелся корпус Харьковского национального университета, расположенного рядом со зданием Службы безопасности Украины (СБУ).

Насколько продвинулись российские войска, смотрите на карте:

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