За сутки в Эстонии выявлено 5069 случаев заражения коронавирусом, умерли девять человек

По состоянию на утро 2 марта в больнице находятся 644 зараженных коронавирусом пациента. Из них 303 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 179, или 59%, не вакцинированы и 124, или 41%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 2,2 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 6,7 невакцинированных человек в день.

За сутки в больницах открыли 75 новых историй болезни, из которых в 35 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 39 симптоматических пациентов с COVID-19 в день. Умерло девять зараженных коронавирусом, данные вакцинации уточняются: 68-летний мужчина, 73-летняя женщина, 78-летний мужчина, 81-летняя женщина, 88-летние мужчина и женщина, 89-летняя женщина, 92-летние мужчина и женщина.

За последние сутки проанализировали 8 482 результата теста, из которых 5 069 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 270,2 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 365,2 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 1 046 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 107. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получил 431 367 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,1%.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.