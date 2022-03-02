02.03.2022, 06:34
"Это катастрофа". Московские депутаты призвали Путина прекратить войну
Фото: Scanpix
Советы депутатов многих муниципальных округов в Москве выступили с осуждением военных действий на территории Украины и призвал Владимира Путина немедленно вывести оттуда войска.
В письме к президенту России депутаты назвали вторжение на Украину катастрофой.
"Это путь к деградации и обнищанию страны. Никакие иные действия не могли бы причинить экономике России больший ущерб", — говорится в обращении.
Заявление против войны приняли уже советы депутатов нескольких московских округов: Якиманка, Тропарево-Никулино, Хамовники, Красносельский, Куркино, Гагаринский. Депутаты МО Академический, МО Отрадное, МО Алексеевский, МО Черемушки подписали заявления от себя.
Полный текст подписанного обращения опубликован ЗДЕСЬ.