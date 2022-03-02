Президент Карис: НАТО действует по принципу один за всех и все за одного

По словам президента Кариса, визиты премьер-министра Великобритании и генерального секретаря НАТО являются важным доказательством поддержки Эстонии: "Все, кто хочет и кто не хочет — однозначно видят — союзники твердо стоят на нашей стороне. Это особенно важно сейчас, когда Путин ведет преступную и жестокую войну против Украины в самом сердце Европы, когда в городах, пораженных бомбами и ракетами, гибнут мирные жители", — сказал президент Карис.

Глава Эстонского государства подчеркнул, что в ответ на войну Путина против Украины необходимо усилить присутствие союзников по НАТО в так называемых странах Восточного крыла, включая Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, как на суше, так и в воздухе.

По словам президента Кариса, НАТО никогда не примет новую реальность, в которой президент России и его приближенные берут на себя право решать, как жить другим странам. ”Война Путина против Украины — это не новая реальность, к которой могут привыкнуть демократические государства, а агрессия и преступление, которые необходимо предотвратить”, — подчеркнул глава эстонского государства.

По словам президента Кариса, Путин добился прямо противоположного своим желаниям: хотел разделить НАТО и западные страны, а получил сплоченный союз.