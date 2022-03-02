За что ЕС ввел санкции против российских олигархов - и что они об этом говорят?

Как прокомментировал? Глава "Роснефти" пока не комментировал новые санкции ЕС.

Также отмечается, что авиакомпания "Роснефть-Аэро", которую возглавляет Сечин, поставляет керосин в аэропорт Симферополя в аннексированном Крыму.

Согласно выводам Евросоюза, Сечин "материально и финансово поддерживал и получал выгоду от тех, кто несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию на Украине".

За что введены санкции? В документе отмечается, что Сечин является личным другом президента Путина и "одним из самых влиятельных членов российской политической элиты".

Бизнесмен также сообщил, что из-за санкций он временно приостанавливает свои полномочия руководителя Международной федерации фехтования.

Как прокомментировал? Усманов заявил, что считает решение ЕС несправедливым и что причины введенных против него санкций "основаны на сфабрикованных и голословных обвинениях, которые задевают мои честь, достоинство и бизнес-репутацию".

Помимо поддержки аннексии Крыма Усманова обвиняют в давлении на свободу слова в России. Согласно документу, "когда Усманов завладел газетой "Коммерсант", свобода редакционных решений была урезана и издание заняло откровенно прокремлевскую позицию".

За что введены санкции? Усманов назван в документе "прокремлевским олигархом" и "одним из любимых олигархов Владимира Путина".

Всего в списке — девять крупных предпринимателей:

Так, попавшие под санкции Михаил Фридман и Петр Авен вышли из совета директоров Альфа-банка, Фридман также покинул совет директоров Veon — владельца "Билайна".

Некоторые бизнесмены после попадания в список сразу решили выйти из руководства своих компаний, чтобы защитить свой бизнес от санкций.

В документе о введении санкций отмечается, что попавшим в "черный список" лицам запрещается въезд в страны Евросоюза, у них также замораживаются все активы на территории ЕС.

Алексей Мордашов, глава совета директоров "Северстали"

За что введены санкции? Компания Мордашова является акционером работающего в Крыму банка "Россия" и "Национальной медиагруппы", отмечается в документе.

Компания "Севергрупп" также владеет ПАО "Силовые машины", которая "ответственна за продажу четырех ветряных турбин аннексированному Крыму", — говорится в документе.

Как прокомментировал? Мордашов признался, что не понимает причин, по которым он оказался под санкциями.

"Хочу подчеркнуть, что я далек от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых я работал в России и за рубежом. Абсолютно не имею никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности", — процитировал слова бизнесмена его представитель.

Николай Токарев, глава "Транснефти"

За что введены санкции? Токарев назван в документе "одним из российских государственных олигархов", который в 2000-х годах "контролировал крупные государственные активы".

Токарев, как отмечается в решении ЕС, является "одним из основных спонсоров строительства дворца в Геленджике, который, предположительно, использовался лично Владимиром Путиным". Предпринимателя также называют причастным к аннексии Крыма и дестабилизации на Украине.

Как прокомментировал? Токарев пока не давал комментариев по поводу санкций.

Петр Авен, глава совета директоров Альфа-банка, Михаил Фридман, совладелец "Альфа-Групп"

За что введены санкции? Авен назван в документе "одним из самых близких к Владимиру Путину олигархов", а также "одним из примерно 50 богатых российских бизнесменов, которые регулярно встречаются с Владимиром Путиным в Кремле". Фридмана в решении ЕС называют "одним из крупнейших финансистов России".

Как отмечается в решении, Петр Авен вместе со своим бизнес-партнером Михаилом Фридманом "участвовали в попытках Кремля снять санкции Запада, введенные для того, чтобы противостоять агрессивной политике России против Украины".