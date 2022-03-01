Первые украинские беженцы прибыли в Раквере

На данный момент в штабе, который разместился в Раквереском спортхолле, отметились 12 человек из Украины, еще порядка двадцати человек приедут в ближайшие дни. В первую очередь, здесь принимают тех, у кого нет в Эстонии никого из знакомых или родственников, передает "Актуальная камера".