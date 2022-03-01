01.03.2022, 22:59
Первые украинские беженцы прибыли в Раквере
Foto: Tiit Blaat
По всей Эстонии появились центры, где будут принимать бегущих от войны жителей Украины.
На данный момент в штабе, который разместился в Раквереском спортхолле, отметились 12 человек из Украины, еще порядка двадцати человек приедут в ближайшие дни. В первую очередь, здесь принимают тех, у кого нет в Эстонии никого из знакомых или родственников, передает "Актуальная камера".
Все работники штаба в Раквере добровольцы. Здесь же в Раквереском спортхолле развернут пункт приема вещей от населения, которые помогут бежавшим от военных действий на Украине людям, пишет Rus.err.ee.
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