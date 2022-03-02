"Мой урок в 21 год — нет ничего страшнее войны!" Как жительница Латвии бежала из осажденной Украины

Начиналось путешествие совершенно мирно. Соня заранее купила билеты в Украину на 14 февраля — в Одессе ее ждала на обучение мастер перманентного макияжа Алена. "Лучшие бьюти-мастера работают в России, Беларуси и Украине. Западные им в подметки не годятся, — поясняет Соня. — На тот момент открыта для посещения была только Украина, где я уже раньше была и где мне очень нравилось".

Незадолго до отлета, 12 февраля, МИД Латвии призвал граждан вернуться на родину — говорили, что возможно нападение российских войск. Возникла даже дата начала войны — 16 февраля. "Я принялась всех обзванивать, как быть? — вспоминает Соня. — Но все так спокойно, даже с иронией отнеслись к моей тревоге. Киевский друг моего папы сказал: расслабься и не бери в голову — ничего не будет. Мастер Алена тоже успокоила: да у нас та война уже восемь лет идет! Киевские мастера по ламинированию ресниц, к которым я записалась на мини-курс 24 февраля, развеяли сомнения окончательно. Написали: да шо вы так волнуетесь, все хорошо, мы — люди привыкшие, надо фильтровать, шо пишут и просто жить! Им казалось, что этот призыв МИД — просто хайп".