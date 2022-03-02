02.03.2022, 18:09
"Мой урок в 21 год — нет ничего страшнее войны!" Как жительница Латвии бежала из осажденной Украины
ФОТО: Из личного архива
В середине февраля бьюти-мастер Соня Дагнере отправилась в Одессу и Киев на курсы по перманентному макияжу и ламинированию ресниц. В итоге четверо суток выбиралась из охваченной войной Украины — через бомбежки и стрельбу, мимо танков, БТР, толп беженцев, подорванных и брошенных машин… "Спасибо миру за то, что в 21 год я получила урок — нет ничего страшнее войны!" — уже выбравшись изо всех перипетий говорит Соня.