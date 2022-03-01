Военный дневник (День 6). Ракеты в Харькове. Столтенберг и Джонсон — в Эстонии
Один из крупнейших городов Украины подвергся очередному массированному обстрелу. В Эстонию прибыли премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава НАТО Йенс Столтенберг.
В Эстонию приехали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава НАТО Йенс Столтенберг.
Встречавшая их премьер-министр Эстонии Кая Каллас Премьер-министр Эстонии обратила внимание, что нужно работать вместе "до тех пор, пока мы не остановим Путина".
Борис Джонсон упомянул, что почти каждый день разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским и узнавал информацию о действиях России из первых рук. А Йенс Столтенберг поблагодарил служащих в Тапа военных, и особенно подчеркнул, что в настоящее время идет переброска военных НАТО как по суше, так и по морю в целях укрепления сил альянса. "Наше послание Путину: остановить войну, вывести войска из Украины, вернуться к дипломатии".
Европарламент 1 марта принял резолюцию, которая запустит работу институтов ЕС над вступлением Украины в Союз. Это первый шаг, после которое последуют длительные консультации.
Также Европарламент единогласно осудил военную операцию России на Украине и принял резолюцию с призывом к новым санкциям. Среди них — ограничение импорта в ЕС нефти и газа из РФ.
По данным ООН, более 600 000 беженцев приехали из Украины в соседние страны. Первые беженцы стали прибывать в Эстонию.
Во время выступления Сергея Лаврова на высшем форуме ООН по правам человека дипломаты массово покинули зал в знак протеста.
В Киевскую телебашню попал снаряд или ракета. Ранее Минобороны России сообщило, что нанесет удары ”для пресечения информационных атак против России”. А до этого неоднократно повторяло сообщения о том, что не воюет с мирными жителями.
Мощный взрыв прогремел утром в центре Харькова, на площади Свободы. Видеозапись доступна ЗДЕСЬ. Есть жертвы среди мирного населения. По заявлению властей Украины, это была российская ракета. Российские телеграм-каналы пишут, что это была ракета, выпущенная из украинского комплекса ”Смерч”.
В районе военного аэродрома в Таганроге произошел взрыв ракеты в воздухе. По версии российских СМИ, это украинская ракета, сбитая российскими ПВО.
Российские банки, попавшие под ”блокирующие” санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard. Уже выданные карты продолжат работать внутри России. Евросоюз продолжает рассматривать отключение некоторых банков России от системы SWIFT, однако решение еще не принято.
YouTube и Instagram заблокировали каналы RT и Sputnik по всей Европе. Роскомнадзор потребовал немедленно снять блокировки, а также снова начал замедлять Twitter из-за ”из-за фейков о ситуации на Украине”. Россия приняла ”зеркальные санкции” в виде отключения телеканала ”Дождь” и радиостанции ”Эхо Москвы” от эфира.
Председатель совета директоров аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко сложил с себя полномочия. Михаил Фридман и Петр Авен выйдут из совета директоров ”Альфа-банка”. Из-за санкций.
Музыканты европейских и американских групп начали отменять свои концерты в России. Уже отказались приезжать Green Day, Franz Ferdinand, Игги Поп и The Killers. Кинокомпании Disney, Sony, Paramount и Warner приостановили прокат фильмов в России.
Рубль ускорил падение к доллару и евро на 6-7%.
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