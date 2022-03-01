Михкельсон: ужасно слышать описания совершаемых Россией военных преступлений

Обзор комиссии представили председатель комиссии по иностранным делам парламента Украины Александр Мережко и член комиссии Мария Ионова. По их словам, Украина нуждается в поддержке государств Европейского союза, НАТО и ООН, чтобы закрыть воздушное пространство над наиболее крупными городами Украины. Они попросили дипломатическую поддержку всех государств для достижения этой цели.

Председатель комиссии Марко Михкельсон подтвердил, что с каждым часом международная помощь Украине увеличивается. ”Еще десять дней тому назад мы не могли представить ничего подобного, но сейчас давление растет, ситуация с каждым часом меняется, поддержка растет. Также есть надежда, что это повлияет и на международные организации, такие как Красный Крест, которые пока что были не в состоянии предоставить гуманитарную помощь пострадавшим от российских бомбежек городам”, — сказал Михкельсон.

По словам Михкельсона, членам комиссии сообщили, что российские войска окружили ряд городов, в том числе Харьков, Сумы, Чернигов, Херсон, Мариуполь, и открыли огонь по жилым районам. ”Люди выходят на улицы и кричат солдатам, что это — наши улицы, это — наш город, убирайтесь отсюда”, — передал он слова Марии Ионовой.

По словам Михкельсона, ужасно слышать описания совершаемых Россией военных преступлений, но в то же время жители и армия Украины полны решимости и боевого духа и не собираются сдаваться.

”Наши коллеги из Украины попросили оказать давление на все государства Европы, чтобы они прекратили продажу России топлива”, — сказал заместитель председателя комиссии Михаил Лотман. Он добавил, что в то же время в топливе нуждается Украина, чтобы эвакуировать гражданское население, передать гуманитарную помощь и доставить вооружение в регионы военных действий.

Также украинская сторона, по словам Лотмана, попросила помощи в борьбе с российской пропагандой. Они отметили, что Россия шантажирует Европу угрозой для атомных электростанций.