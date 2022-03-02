За рубежом
02.03.2022, 12:15

ИСТОРИИ ДВУХ УКРАИНСКИХ СЕМЕЙ | "Я напишу тебе через час. Если останусь в живых"

 
Анна Романдаш
Неподалеку от дома, где живут Сашко и Катруся
Неподалеку от дома, где живут Сашко и Катруся
Фото: Анна Романдаш

Бросать все, забирать родных и уезжать или оставаться, брать в руки оружие и защищать город от захватчиков?

Украинская журналистка Анна Романдаш рассказывает истории двух семей из находящегося под обстрелом Киева.

Сашко — философ. По крайней мере, пытался им стать. Его диплом по философии не очень помог в поисках работы, поэтому он переключился на журналистику. Несколько лет назад Сашко стал менеджером в крупном демократическом фонде с хорошим офисом в центре Киева.

24 февраля он не вышел на работу.

"Мне не спалось той ночью, — вспоминает он. — И я бесцельно пролистывал социальные сети в телефоне".

Около пяти утра по киевскому времени он увидел, что кто-то ретвитнул речь Путина.

"Я прочитал ее и все понял, — продолжает Сашко. — Разбудил жену. Она сначала мне не поверила, а потом об этом узнали все".

У семьи Сашко не было никакого "тревожного чемоданчика" на случай вторжения, и они не планировали покидать Киев. Он и его жена — молодые специалисты, у них нет детей, их родители живут в Западной и Центральной Украине.

RusDelfi
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