ИСТОРИИ ДВУХ УКРАИНСКИХ СЕМЕЙ | "Я напишу тебе через час. Если останусь в живых"

Сашко — философ. По крайней мере, пытался им стать. Его диплом по философии не очень помог в поисках работы, поэтому он переключился на журналистику. Несколько лет назад Сашко стал менеджером в крупном демократическом фонде с хорошим офисом в центре Киева.

24 февраля он не вышел на работу.

"Мне не спалось той ночью, — вспоминает он. — И я бесцельно пролистывал социальные сети в телефоне".

Около пяти утра по киевскому времени он увидел, что кто-то ретвитнул речь Путина.

"Я прочитал ее и все понял, — продолжает Сашко. — Разбудил жену. Она сначала мне не поверила, а потом об этом узнали все".

У семьи Сашко не было никакого "тревожного чемоданчика" на случай вторжения, и они не планировали покидать Киев. Он и его жена — молодые специалисты, у них нет детей, их родители живут в Западной и Центральной Украине.