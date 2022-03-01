МИД Беларуси: от потери белорусского транзита пострадала прежде всего эстонская сторона(7)
В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали запрет правительством Эстонии с 1 марта транзита отдельных белорусских нефтепродуктов, передает агентство БЕЛТА.
"Дело в том, что Беларусь без каких-либо проблем и потерь давно переориентировала свои товарные потоки на другие логистические направления. При этом мы уверены, что данный шаг эстонского правительства ощутили на себе, прежде всего, сами эстонцы и эстонский бизнес, который потерял десятки миллионов евро доходов от ежегодных перевозок около 1,8 млн т грузов из нашей страны", - сказали в пресс-службе министерства.
"Уверены, что мы имеем все шансы вернуться к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству, когда в Таллине поймут, что такие "самострелы" - это не просто больно, но и абсолютно бессмысленно", - добавили в МИД.