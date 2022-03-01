”Докажите, что вы с нами. Тогда жизнь победит смерть, а свет — тьму”. Зеленский выступил в Европарламенте по видеосвязи из Киева
Meduza приводит перевод речи президента Украины.
"Дорогие друзья, в последние дни я не знаю, как приветствовать людей. Я не могу просто сказать ”добрый день” или ”добрый вечер”. Не могу обращаться так, потому что каждый день для нас — это плохой день. Для некоторых — даже последний.
Сегодня я говорю от имени граждан Украины, которые защищают свою страну и свою свободу. То, что я вижу и слышу здесь сегодня, радует меня до глубины души. Я чувствую эту атмосферу единства. Я рад, что мы сегодня объединили всех вас — страны Евросоюза, но не знал, что цена за это будет такой высокой. То, что мы сегодня переживаем, это трагедия для меня и каждого украинца, для всего государства. Тысячи людей потеряли жизни и во время революции, и во время войны, и за пять дней российского вторжения.
У меня нет с собой заранее написанного выступления, потому что сейчас нам не до этого. Наша сегодняшняя реальность — это погибающие каждый день люди. Эти жизни отдаются за свободу, за права человека, за права, которыми вы сегодня пользуетесь. Наши лучшие граждане погибают.
Украинцы — фантастические люди. Часто мы любим говорить, что всех победим и все преодолеем. Я рад, что вы можете это видеть своими глазами, и уверен, что мы это сделаем. И уверен, что европейский выбор — выбор Украины — это тот путь на который мы вступаем сегодня. Я хотел бы услышать это от вас, из ваших собственных уст. Хотел бы услышать, что этот европейский выбор Украины — так же ваш выбор.
Иногда наша с вами связь может прерываться, потому что здесь падают ракеты. В том числе на город Харьков, который находится недалеко от российской границы. Тут живут много российских граждан, всегда было хорошее отношение к ним. Это город, где больше всего университетов, и молодежь Харькова — очень умная.
Площадь Свободы в Харькове — самая большая площадь Европы. И представьте себе, сегодня утром две ракеты взорвались на этой площади. Десятки людей погибли. Вот какую цену мы платим за эту свободу.
Сегодня граждане нашей страны заблокированы. Никто не может въехать в Украину, чтобы бороться за нашу свободу. Каждый квадратный метр нашей страны — площадь Свободы.
Мы хотим видеть наших детей живыми, но сегодня семеро детей были убиты. Вновь и вновь президент Путин повторяет, что это лишь ”военная операция” и ее цель — лишь военные мишени. Но это не так. Во время этой так называемой ”операции” погибают люди. Вчера были убиты 16 детей.
Наш народ очень сплочен. Мы боремся за наши права, свободу и жизнь. Сейчас мы боремся за выживание. И это самая главная наша мотивация. Но мы боремся и за то, чтобы быть равноправными членами Европы. И я считаю, что сегодня мы показываем, что так и есть.
С нами ЕС будет точно сильнее. Без вас Украина останется одна. Мы доказали нашу силу, мы показали, что мы одни из вас и стоим рядом. Покажите, что и вы стоите рядом с нами, что вы не оставите нас. Докажите, что вы на самом деле европейцы. И тогда жизнь одержит победу над смертью, и свет одержит победу над мраком. Слава Украине!"
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