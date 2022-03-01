ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И ФОТО | Генсек НАТО Столтенберг и британский премьер Джонсон дают пресс-конференцию в Тапа

Сегодня в Эстонию с визитом прибыли генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе стал генерал военно-воздушных сил США Тод Уолтерс и председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Одной из целей визита является посещение военного городка в Тапа.