ФОТО | В Эстонию прибыли генсек НАТО Столтенберг и британский премьер Джонсон
Сегодня в Эстонию с визитом прибыли генеральный секретарь НАТО Йенс Столтерберг и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе стал генерал военно-воздушных сил США Тод Уолтерс и председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Одной из целей визита является посещение военного городка в Тапа.
В планах визита - встреча генсека НАТО с президентом Эстонии Аларом Карисом, премьер-министром Каей Каллас, командующим Силами обороны генерал-лейтенантом Мартином Херемом, а также с проходящими службу в Тапа подразделениями.
Во встрече Каллас со Столтенбергом будут участвовать министр иностранных дел Эва-Мариа Лийметс и министр обороны Калле Лаанет.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит британское воинское подразделение в Тапа, а также проведет встречу с Каллас и Столтенбергом.
Вечером пройдет пресс-конференция, которую будет транслировать Delfi.