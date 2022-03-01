”В Администрации президента сказали, что этим не занимаются”: Мать российского пленного пытается вернуть сына домой

Еще неделю назад женщина выкладывала в блоге забавные стихи о ежиках и сказку о домовом. В семье Натальи шестеро детей. Средний из ее сыновей, Рафик, служил в армии (номер части известен редакции). 19-летний юноша планировал оформить военную ипотеку, положенную контрактникам, и жениться. ”Мы — мирные люди. Жили обычной жизнью, как все”, — вздыхает Наталья.

24 февраля друзей юноши забросали ссылками на фотографии Рахманкулова, взятого в плен в украинском лесу.

”О любви и цветочках”



”У наших детей есть общая привычка: оберегать маму от лишней информации. Братья и девушка Рафика знали, что его отправили на учения к украинской границе, но мне об этом — ни гу-гу. 23 февраля старший сын проболтался. Около 22.00 мы поговорили с Рафиком по телефону. Я спросила: как у вас? Он ответил: всё тихо. Думаю, он уже догадывался, что будет дальше, но не сказал мне, чтобы не волновать”, — рассказывает мне Наталья.

Днем, 24 февраля, друзьям Рахманкулова, указанным у него в ”ВК”, с пустых страниц посыпались ссылки на сообщение советника главы МВД Украины Антона Геращенко, опубликовавшего фотографии первых российских пленных.

На снимках был изображен Рафик. Позже в Сети появился снятый в подвале видеоролик, в котором уроженец Петровска рассказывал, что попал в плен, отстав от колонны.

”На лице у сына видны следы побоев. По речи понятно, что Рафик испуган, растерян, — говорит Наталья. — Я слышала голос своего ребенка. Видела его на экране: вроде вот он — только руку протяни! Как мне вернуть его домой? Кого молить о помощи? Для меня это был шок. Но потом я собралась. Отругала родственников, которые начали рыдать. Я решила: плакать буду, только когда верну сына домой”.