В Таллинне продолжают работу три пункта вакцинации от COVID-19. Прививки на дому больше не делают

В пункте на площади Вабадузе можно получить консультацию или привиться до 31 марта ежедневно с 9 до 21 часа. Экспресс- и ПЦР-тесты здесь будут делать до 4 марта. До конца марта открыты пункты профилактики коронавируса в центрах ”Юлемисте” и ”Линдакиви”, они открыты по будням с 12 до 19 часов, а по выходным с 10 до 17.

”Таллинн уже около года помогает организовать вакцинацию, и, хотя это и не является обязанностью местного самоуправления, мы и впредь при необходимости готовы прийти на помощь. На сегодняшний день всеобщий интерес к услуге вакцинации пошел на спад, поэтому нет необходимости продолжать работу всех пунктов профилактики, — рассказала координатор Таллиннской горуправы по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик. — Призываю всех воспользоваться возможностями, которые предлагают пункты профилактики, пока они еще открыты”.

И хотя на фоне ситуации в Украине вызванный коронавирусом кризис может уйти на второй план, Эпик напоминает, что риск заражения все еще присутствует.

”За последние семь дней в Таллинне прибавилось 9 920 новых случаев заражения, поэтому и впредь нужно использовать все возможности, чтобы защитить свое здоровье и здоровье других. Мы готовы предложить услуги по консультированию и вакцинации от коронавируса, а также тестирование и беженцам из Украины. Они могут пройти вакцинацию и сделать экспресс-тест в пунктах на площади Вабадузе и в центре ”Линдакиви”. При появлении симптомов заболевания нужно получить направление на ПЦР-тест по номеру 1220”.

Город предлагал услугу вакцинации на дому пожилым людям, а также тем, кто по причине проблем со здоровьем не мог самостоятельно прийти в пункт вакцинации до 28 февраля. По данным на конец прошлого года этой услугой воспользовались 1002 человека, а за два месяца нынешнего года еще 495 человек.