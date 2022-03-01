В Таллинне продолжают работу три пункта вакцинации от COVID-19. Прививки на дому больше не делают
В пункте на площади Вабадузе можно получить консультацию или привиться до 31 марта ежедневно с 9 до 21 часа. Экспресс- и ПЦР-тесты здесь будут делать до 4 марта. До конца марта открыты пункты профилактики коронавируса в центрах ”Юлемисте” и ”Линдакиви”, они открыты по будням с 12 до 19 часов, а по выходным с 10 до 17.
”Таллинн уже около года помогает организовать вакцинацию, и, хотя это и не является обязанностью местного самоуправления, мы и впредь при необходимости готовы прийти на помощь. На сегодняшний день всеобщий интерес к услуге вакцинации пошел на спад, поэтому нет необходимости продолжать работу всех пунктов профилактики, — рассказала координатор Таллиннской горуправы по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик. — Призываю всех воспользоваться возможностями, которые предлагают пункты профилактики, пока они еще открыты”.
И хотя на фоне ситуации в Украине вызванный коронавирусом кризис может уйти на второй план, Эпик напоминает, что риск заражения все еще присутствует.
”За последние семь дней в Таллинне прибавилось 9 920 новых случаев заражения, поэтому и впредь нужно использовать все возможности, чтобы защитить свое здоровье и здоровье других. Мы готовы предложить услуги по консультированию и вакцинации от коронавируса, а также тестирование и беженцам из Украины. Они могут пройти вакцинацию и сделать экспресс-тест в пунктах на площади Вабадузе и в центре ”Линдакиви”. При появлении симптомов заболевания нужно получить направление на ПЦР-тест по номеру 1220”.
Город предлагал услугу вакцинации на дому пожилым людям, а также тем, кто по причине проблем со здоровьем не мог самостоятельно прийти в пункт вакцинации до 28 февраля. По данным на конец прошлого года этой услугой воспользовались 1002 человека, а за два месяца нынешнего года еще 495 человек.
В прошлом году во всех городских пунктах профилактики коронавируса и на дому была введена в общей сложности 207 561 доза вакцины, в январе и феврале этого года — 20 430 доз (36% от этого числа в пункте на площади Вабадузе). По данным на конец прошлого года в пункте на площади Вабадузе было сделано 9619 ПЦР-тестов и 1579 экспресс-тестов. За два месяца нынешнего года на площади Вабадузе сделано 2714 экспресс-тестов, а в ”Линдакиви” — 1768 экспресс-тестов.
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