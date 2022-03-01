Эстонские художники выставляют на аукцион свои работы в поддержку Украины

Мероприятие организовано эстонской украинкой Виталией Сасс, эстонским дизайнером Ксенией Йоост и ИТ-сообществом LIFT99. Мероприятие будет проходить 2 марта 19.00 в здании LIFT99, Telliskivi 60a/5 B-Building.

”Утром мое сердце остановилось, когда муж сказал мне: вставай, началась война. Мы были так потрясены, что не могли просто беспомощно смотреть новости. Поэтому мы начали думать, как мы можем помочь”, — объясняет Виталия, как им пришла в голову идея объединить художников и дизайнеров в Эстонии, чтобы внести свой вклад и хоть как-то повлиять на ситуацию.

Всего за один день им удалось собрать более 20 работ разных художников. Среди них картины, скульптуры, модный дизайн и цифровое искусство Tanel Veenre, Kadri Kruus, Xenia Joost, Ilmar Kruusamäe, Tuuli Vahesaar, Stina Leek, Aron Urb, Miina Vilo, Anna Kõuhkna, Anneli Akinde, Maarja Peegel-Vilo, Katrina Tang & Kristjan Järvi, Marko Russiver, Iris Kivisalu, Anrike Piel, Maarit Pöörd, Madis Ots, Sandra Sirp, Inger, грузинская студия Design Scolio, местная украинская художница Мария Бончук и многих других, поскольку список активно пополняется.

Все деньги, вырученные от аукциона, будут переданы украинскому фонду ”Вернись живым”. Это украинская некоммерческая организация, которая помогает Украине на основе краудфандинга. Это одна из крупнейших организаций, работающих в этой области, которая специализируется на технической поддержке, а также реализует обучающие, медицинские, психологические и другие проекты.

”Это невероятное чувство страха, которого я раньше не испытывал. Вся моя семья живет в Украине”, — объясняет Виталия, почему последние шесть дней она неустанно работала над организацией мероприятия.

Дополнительная информация о мероприятии - здесь. Организаторы аукциона приглашают всех желающих присоединиться и выразить свою поддержку.