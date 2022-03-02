Ущерб при наезде на весеннюю выбоину может достигать тысяч евро. Как можно его избежать?

”Как правило, о большинстве страховых случаев нам сообщают ранней весной, когда снег уже сошел, а образовавшиеся за зиму выбоины залатать не успели, — сказал руководитель отдела транспортных ущербов ERGO Райдо Орулайд. — Днем солнце подтапливает снег, а ночью наступают заморозки. Подобное колебание температуры и минусовая температура ночью приводят к деформированию асфальта, из-за чего и возникают выбоины”.

Чтобы не встретиться с выбоиной, Орулайд рекомендует обращать внимание на состояние дороги, не спешить и стараться не наезжать на лужи.

”Под водой может скрываться серьезная выбоина. Если объехать лужу невозможно, то во избежание возможного ущерба рекомендуется проходить участок на как можно более низкой скорости”, — добавил он.

По словам представителя ERGO, к опасным ситуациям приводит и низкое солнце, которое отражается ото льда и дорожного полотна, ухудшая видимость. И в таком случае вовремя заметить выбоину поможет снижение скорости.

По данным ERGO, средние выплаты при ущербе, полученном при наезде на выбоину, составляют 1000–1500 евро. В легких случаях повреждение получает только шина, но окончиться наезд на выбоину может также повреждением подвески и элементов кузова. Однако, бывали случаи, когда водитель при наезде на колдобину лишался колеса, а в таком случае ущерб может достигать и 5000 евро.

Ущерб, полученный при наезде на выбоину, возмещает страхование каско, однако потребовать компенсации можно и с владельца дороги. Для того, чтобы ущерб был возмещен, важно его зафиксировать. Сделать это можно самостоятельно, или вызвав на место происшествия полицию или муниципальную полицию. Если происшествие не было зафиксировано, позднее потребовать с владельца дороги возмещение ущерба не получится.