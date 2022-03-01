ФОТО | Из Львова эвакуируют людей. На рейс, организованный посольством Латвии, попали и граждане Эстонии

К моменту отъезда третьего, последнего, автобуса во Львове снова раздаются звуки тревоги. Консул Эстонии Андри Руумет сообщил Delfi, что в третий автобус также сели около десятка эстонцев и несколько членов их семей из Украины. Кроме того, в числе пассажиров — граждане Украины, чьи супруги работают в Эстонии.

"После сегодняшнего отъезда здесь, в Украине, остаются около 50 граждан Эстонии, проживающих здесь кратковременно", — сказал консул. ”Тех, кто живет здесь долговременно, конечно больше. Мы связывались с теми, кто находится в Украине на краткосрочной основе, и большинство сказали, что они останутся здесь. Либо они вынуждены оставаться здесь, потому что передвижение очень затруднено”.

Галина и Мария говорят, у них в Эстонии мужья, которые беспокоятся за них. ”Мы ничем помочь не можем, если бы могли пойти воевать, то мы бы это сделали. У нас дети маленькие и мужья переживают за нас”, — говорят женщины.

Орест тоже гражданин Эстонии, но живет в Киеве. Во Львове оказался случайно, по делам — два года назад у него угнали машину, которую нашли во Львове. "Но сейчас я оказался в таком же положении, как и все остальные", — говорит Орест.

Консул Латвии Эдвинс Северс заявил, что стране еще не удалось вывезти всех своих граждан. "К сожалению, была ситуация, когда из Киева и других областей не было возможности выехать. Из Киева мы ожидали несколько граждан, но они, к сожалению, не успели, поэтому через несколько дней будем повторять", — сказал Северс.

На момент отъезда свободных мест в автобусе не осталось. "Организует все Латвийское государство, чтобы эвакуировать своих граждан. Но если у нас есть свободные места, мы берем других граждан ЕС и Украины, чтобы они могли уехать от угрозы", — сказал латвийский дипломат. ”Мы сотрудничаем с посольством Эстонии, мы хорошие коллеги. Всегда будем делать все, если будет возможность помочь эстонцам”.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.