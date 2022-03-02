Как российская пропаганда создавала "украинских нацистов"

Ну что ж, начну стандартно: третий день я не ем, не сплю, а только скроллю ленту новостей. Плачу от ужаса, бессилия и сострадания, прячу телефон, потом снова достаю, снова читаю и снова плачу. Я испытываю жуткое дежавю: в феврале-марте 2014 года я тоже беспрестанно читала: Украина, Россия, Путин, война. Только читала вслух и на многомиллионную аудиторию. Я работала ведущей дневных выпусков Вестей и выходила в эфир с новостями о событиях на Майдане, а потом — о военных действиях на востоке Украины.

Я хорошо помню этот момент: мой начальник Ревенко позвонил мне перед выпуском и стал орать: ”Какие еще протестующие! Ты с ума сошла? Переписывай свой текст! Пиши: ду-хов-ные на-след-ники Сте-па-на Бан-деры”. Именно тогда я поняла, что мой уход — вопрос времени, причем, довольно короткого. Но это было легко сказать и тяжело сделать. Нет, ипотеки у меня не было. Но и запасного аэродрома — тоже. Я малодушничала, терпела и еще больше сходила с ума.

На мою просьбу опровергнуть информацию западных СМИ о том, что в зоне боевых действий есть российские военные, военкор отвечал, чтобы я не задавала ему такой вопрос в эфире (”не хочу врать”). Вообще, практически все данные, что появлялись в эфире, были креатурой Минобороны РФ. Прямо как сейчас, когда в российских войсках после трех дней боев — только один погибший. Но, пожалуй, самые омерзительные чувства я испытывала в июне 2014-ого, когда озвучивала в эфире версию о том, что к малазийскому Боингу подлетел украинский истребитель и выпустил в него столько-то снарядов. Кажется, и графика прилагалась.