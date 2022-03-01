Оправдывать войну словами "Путин защищает Россию от НАТО" — неправильно

В первую очередь, нужно спросить, от кого мог бы спасать гражданок и граждан Украины Путин. Выше мы упоминали о том, что угрозы со стороны неонацистских сил цинично раздуваются российскими властями, которые не говорят о том, что стоит, в первую очередь, доверить антифашизм самому украинскому обществу. Даже если сколько-то писем от озабоченных украинцев лежит на столе у Путина, можно предположить, что таких просителей не больше, чем украинцев, доверяющих российским СМИ — около 3%. В то же время доверие украинцев к собственной армии — 70%. И прямо сейчас на улицах украинских городов — очереди на запись в добровольческие части. Украинок и украинцев представляют действующие президент и парламент. Действующий президент получил значительную долю голосов даже в Донецкой и Луганской области. В первом туре выборов в 2019 году Зеленский получил больше 20% голосов в этих областях, слегка уступив Порошенко. Во втором туре он обошел Порошенко и победил. Сейчас эти органы украинской власти призывают к миру и переговорам. Источники же призывов о спасении извне неизвестны. Заметим, сам Кремль не приводит никаких доводов в пользу нелегитимности действующей власти: ни свидетельств об уничтожении политической конкуренции, ни данных о фальсификации выборов. Вместо этого Путин просто сам считает, что они нелегитимны, так как являются ”шайкой наркоманов и неонацистов”. Кому мы должны доверять суждения о легитимности украинской власти — Путину или гражданкам и гражданам Украины? И даже если мы представим, что существует меньшинство, нуждающееся в срочной и внешней помощи, то логичнее их вывезти, а не развязать войну на всей территории страны.