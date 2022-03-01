Оправдывать войну словами "Путин защищает Россию от НАТО" — неправильно
Портал Doxa опубликовал текст о том, как разговаривать с теми, кто оправдывает войну в Украине и агрессию России. После публикации материала Роскомнадзор ликвидировал сайт. Читайте первую часть здесь.
”Путин просто защищает Россию от НАТО”
Это подмена понятий. Почему тогда Путин нападает на Украину, а не на сами страны НАТО? Украина не входит в их число. Идея, что ради ”защиты от НАТО” можно нападать на Украину, опирается на представление, будто Украина — продолжение России, лишь разменная территория в противостоянии империй. Эта позиция бесчеловечна по отношению к жителям Украины. Лидер, который бы хотел двигать планету к миру и демилитаризации, в первую очередь отказался бы от утверждений, будто суверенитет соседних стран — историческая ошибка. Но Путин — например, в телеобращении 21.02.22 — делал ровно противоположное. Как империалистической риторикой, так и нападением на Украину Путин только укрепляет военные лобби в других странах. Это лишь способствует повышению военных расходов других стран и отдаляет весь мир от всесторонней демилитаризации. Наконец, даже некоторые российские генералы, как пишет Григорий Юдин, говорили о том, что сейчас перед Россией не стоит риск военной угрозы со стороны НАТО.
”Путин защищает Россию от ядерной угрозы со стороны Украины”
Будапештский меморандум от 1994 года обязывает подписавшиеся страны (включая Россию) ”уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины в обмен на ядерное разоружение страны”. На сегодняшний день в Украине нет ядерного вооружения. Владимир Зеленский лишь заявил о возможности его появления в феврале этого года. Почему же? Россия уже нарушила обещание уважать ”существующие границы” Украины, причем еще в 2014, присоединив Крым. (Даже если 2014 год в России не все рассматривают, как такое нарушение, Украина оценивает это именно так 8 лет). И в 2022, признав независимость самопровозглашенных республик. И ведя военные действия на территории Украины — начиная с 2014 года и сейчас. Это значит, что очевидно, невозможно оправдать российское полномасштабное вторжение, происходящее сейчас, нарушением Украиной Будапештского меморандума. И лишь сейчас — и лишь в качестве возможности — она заявила, что у нее может появиться ядерное оружие. Винить в этом заявлении мы, граждане России, должны в первую очередь агрессивные действия нашей власти. Напротив, именно нападение на целую страну, как это уже было в истории мировых войн, толкает мировое сообщество к тому, чтобы вступить в конфликт на одной из сторон, и тем самым увеличивает риск применения ядерного оружия.
”Украинцы сами просят Путина вмешаться, чтобы он всех спас”
В первую очередь, нужно спросить, от кого мог бы спасать гражданок и граждан Украины Путин. Выше мы упоминали о том, что угрозы со стороны неонацистских сил цинично раздуваются российскими властями, которые не говорят о том, что стоит, в первую очередь, доверить антифашизм самому украинскому обществу. Даже если сколько-то писем от озабоченных украинцев лежит на столе у Путина, можно предположить, что таких просителей не больше, чем украинцев, доверяющих российским СМИ — около 3%. В то же время доверие украинцев к собственной армии — 70%. И прямо сейчас на улицах украинских городов — очереди на запись в добровольческие части. Украинок и украинцев представляют действующие президент и парламент. Действующий президент получил значительную долю голосов даже в Донецкой и Луганской области. В первом туре выборов в 2019 году Зеленский получил больше 20% голосов в этих областях, слегка уступив Порошенко. Во втором туре он обошел Порошенко и победил. Сейчас эти органы украинской власти призывают к миру и переговорам. Источники же призывов о спасении извне неизвестны. Заметим, сам Кремль не приводит никаких доводов в пользу нелегитимности действующей власти: ни свидетельств об уничтожении политической конкуренции, ни данных о фальсификации выборов. Вместо этого Путин просто сам считает, что они нелегитимны, так как являются ”шайкой наркоманов и неонацистов”. Кому мы должны доверять суждения о легитимности украинской власти — Путину или гражданкам и гражданам Украины? И даже если мы представим, что существует меньшинство, нуждающееся в срочной и внешней помощи, то логичнее их вывезти, а не развязать войну на всей территории страны.