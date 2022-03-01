ПРЯМО СЕЙЧАС | Минобороны Эстонии: русские используют опознавательные знаки украинской армии. Идет подготовка к высадке десанта и масштабной атаке

Смотрите прямую трансляцию!

Тынисте сообщил, что российские военные используют опознавательные знаки украинской армии. Они готовятся к масштабной атаке. В Харькове идут ожесточенные бои, самые критическое направление — крымское. Готовится высадка десанта, предположительно в районе Одессы. Ситуация в Мариуполе тяжелая, город отрезан. Россия становится все ближе к задаче установить наземный коридор с оккупированными территориями.

Вейко Коммусаар сообщил, что гражданам Украины разрешен приезд в Эстонию по упрощенной процедуре, в том числе без биометрического паспорта. Граждане Украины, у которых заканчивается срок оснований на пребывание в Эстонии, могут остаться здесь.

PPA проконсультировал около 270 граждан Украины на границе. Сколько людей едет в Эстонию, непонятно. Опыт показывает, что речь идет о 200 человек в сутки.

Дополняется.