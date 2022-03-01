Правительство хочет подождать с отменой ковид-сертификатов

Министр здоровья и труда Танель Кийк сказал "Актуальной камере", что во вторник на кабинетном заседании правительства не планируют обсуждать смягчение коронавирусных ограничений: "Важно дождаться явного снижения уровня заболеваемости. Первые признаки мы, наконец, видим. Также ожидаем улучшения ситуации в больницах, чтобы можно было двигаться дальше со смягчением ограничений".

Заведующая отделом инфекционных заболеваний Ханна Сепп сказала, что хотя на прошлой неделе число заражений было немного ниже, это могло быть вызвано тем, что из-за годовщины республики было проведено меньше тестов.

Смягчения ограничений, по словам Сепп, следует ожидать тогда, когда снизится нагрузка на больницы.

По словам Сепп, больницы работают на пределе возможностей.