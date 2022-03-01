КАРТА ВОЙНЫ | Продолжаются бои за Харьков и Чернигов, некоторые города окружили

1 марта стало известно, что в центре Харькова проходит масштабная военная операция, был взорван центр города, обстреляли площадь возле областной администрации, ранения получили 20 человек.

Все выезды из Чернигова заминировали, заявил глава Черниговской областной госадминистрации Вячеслав Чаус. ”„Заминированы” значит, что там мины и на них можно взорваться”, — сказал он, отметив, что город готов к обороне.

В городе Васильков (около 40 километрах от Киева), согласно заявлению мэра Натальи Баласинович, после попадания снаряда в общежитие погибли двое человек, еще трое получили ранения.

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