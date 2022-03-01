Подвергались ли жители Донбасса геноциду со стороны Украины?
В Кремле неоднократно говорили о геноциде россиян в Донбассе со стороны Киева, а президент РФ Владимир Путин использовал это как основание для ввода войск в Украину 24 февраля 2022 года. ПровереноМедиа выяснили, подпадает ли происходящее в Донбассе под определение геноцида.
В своём обращении о начале военной операции в Донбассе Владимир Путин два раза употребил термин ”геноцид”. Сначала он отметил, что ”необходимо было немедленно прекратить этот кошмар — геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию”. Затем сказал, что цель ”специальной военной операции” — защита людей, которые ”на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима”.
Ещё в 2015 году, когда были прерваны поставки газа в Донбасс, Путин сказал, что ”попахивает геноцидом”. В 2019 году он предсказал массовую резню этнических русских в масштабах резни в Сребренице, когда боснийские сербы убили около 8000 мужчин и мальчиков из мусульманских семей. В 2021 году Путин ещё раз заявил, что конфликт в Донбассе ”похож на геноцид”. А спикер МИД Мария Захарова продолжила эту тему в 2022 году, назвав Запад соучастником геноцида.
Краткое изложение разбора
1. Вооружённый конфликт в Донбассе не подходит под строгое юридическое определение геноцида, установленное Конвенцией ООН в 1948 году.
2. Международные организации, в состав которых входят и российские наблюдатели, не обнаружили ни одного свидетельства намеренного истребления мирных жителей Донбасса.
3. За последние шесть лет число жертв среди гражданского населения было относительно небольшим (в среднем 59 человек в год в 2016–2021 годах против 954 и 2084 в 2015-м и 2014-м), что не соответствует заявлениям России о массовых убийствах или предсказаниям о ”массовой резне”.
4. Правительство России опиралось на ложные или непроверенные сведения для доказательства геноцида.
Президент России и сам призывал осторожно обращаться с термином ”геноцид”, говоря о Донбассе. ”Здесь нужно действовать очень аккуратно, чтобы не девальвировать эти понятия”, — говорил Путин в декабре 2021 года.
1. Определение геноцида
Конвенция ООН о геноциде 1948 года определяет термин ”геноцид” как ”действия, совершаемые с намерением уничтожить (полностью или частично) какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую”. Судебное толкование термина ”геноцид” подразумевает исключительно преднамеренное физическое уничтожение группы, а не посягательство на её существование в виде преследования культурных традиций или ”этнической чистки”.
Политики и историки признают, что представить неопровержимые доказательства совершения геноцида, а следовательно, и выдвинуть обвинения в геноциде чрезвычайно трудно. Должна быть доказана индивидуальная вина обвиняемого. Более того, необходимо доказать намерение в совершении геноцида — например, факт призыва к уничтожению какого-либо меньшинства.
2. Причины гибели мирного населения в Донбассе
Украинским властям было бы трудно скрыть широкомасштабную программу истребления русского населения: с 2014 года зона конфликта находится под пристальным вниманием. Помимо журналистов и простых граждан с аккаунтами в соцсетях, в Донецкой и Луганской областях работают около 600 наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ из более чем 40 стран, в том числе и России. За восемь лет работы представители ОБСЕ не обнаружили ни одного свидетельства систематических убийств мирных жителей в Донбассе.
Из 3393 погибших 58% пострадали от мин и неразорвавшихся боеприпасов. По свидетельствам международных наблюдателей, обычно жители сами провоцировали взрыв — иногда по неосторожности при попытке разминирования, а иногда в ходе извлечения частей боеприпасов для сдачи на металлолом. Такие жертвы вряд ли можно назвать жертвами геноцида. К тому же зачастую сложно определить, какой из сторон были заложены мины или выпущены артиллерийские снаряды. ”Кто запустил сюда снаряд, откуда, когда — ничего не известно, свидетелей нет”, — говорят сами местные жители.
3. Количество погибших мирных жителей в Донбассе
Путин говорил о геноциде в отношении ”миллионов людей”, проживающих в Донбассе. По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, почти за восемь лет конфликта на востоке Украины погибло 3393 мирных жителя. При этом русских и украинцев оказалось примерно одинаковое количество, что противоречит утверждениям Путина об истреблении именно русского населения. Кстати, ООН отказала Украине в признании голодомора 1932–1933 годов геноцидом против украинского народа именно потому, что жертвами стали не только этнические украинцы, но и русские и казахи.
Если бы в Донбассе имел место восьмилетний геноцид, скорее всего, количество жертв с годами бы не уменьшалось. Тем не менее 89,5% жертв среди мирного населения пришлось на первые полтора года конфликта (3038 человек). С начала 2016 года количество жертв начало резко снижаться. За 2021 год было зафиксировано 18 погибших.
4. Несостоятельные доказательства геноцида
17 февраля 2022 года посол России в США Анатолий Антонов назвал ситуацию в Донбассе геноцидом, сославшись на обстрелы жилых кварталов украинскими войсками и ”массовые захоронения почти 300 мирных граждан под Луганском, погибших лишь за то, что считали русский своим родным языком”.
В 2014 году, до заключения соглашений о прекращении огня, Луганск был эпицентром ожесточённых боёв. Погибло более 500 человек — россиян и украинцев, военнослужащих и мирных жителей — от снарядов сепаратистов и правительственных сил. Многие тела в массовых захоронениях не удалось опознать. Поэтому утверждение Антонова о 300 русских, убитых украинцами за национальность и язык, бездоказательно.
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа аргументировал геноцид русских в Донбассе тем, что ”людям не платят зарплаты, их изолируют, не дают развиваться экономически, перекрывают воду, электричество”.Также Путин сравнивал с геноцидом прекращение Украиной поставок газа в Донбасс и запрет русского языка.
Как мы уже упоминали, ни преследование культурных традиций, ни ”этнические чистки”, ни описанные российскими политиками случаи ущемления русских в Донбассе не подпадают под общепринятое и юридически оформленное определение геноцида.
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