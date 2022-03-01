Подвергались ли жители Донбасса геноциду со стороны Украины?

В своём обращении о начале военной операции в Донбассе Владимир Путин два раза употребил термин ”геноцид”. Сначала он отметил, что ”необходимо было немедленно прекратить этот кошмар — геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию”. Затем сказал, что цель ”специальной военной операции” — защита людей, которые ”на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима”.

Ещё в 2015 году, когда были прерваны поставки газа в Донбасс, Путин сказал, что ”попахивает геноцидом”. В 2019 году он предсказал массовую резню этнических русских в масштабах резни в Сребренице, когда боснийские сербы убили около 8000 мужчин и мальчиков из мусульманских семей. В 2021 году Путин ещё раз заявил, что конфликт в Донбассе ”похож на геноцид”. А спикер МИД Мария Захарова продолжила эту тему в 2022 году, назвав Запад соучастником геноцида.

Краткое изложение разбора

1. Вооружённый конфликт в Донбассе не подходит под строгое юридическое определение геноцида, установленное Конвенцией ООН в 1948 году.

2. Международные организации, в состав которых входят и российские наблюдатели, не обнаружили ни одного свидетельства намеренного истребления мирных жителей Донбасса.

3. За последние шесть лет число жертв среди гражданского населения было относительно небольшим (в среднем 59 человек в год в 2016–2021 годах против 954 и 2084 в 2015-м и 2014-м), что не соответствует заявлениям России о массовых убийствах или предсказаниям о ”массовой резне”.

4. Правительство России опиралось на ложные или непроверенные сведения для доказательства геноцида.

Президент России и сам призывал осторожно обращаться с термином ”геноцид”, говоря о Донбассе. ”Здесь нужно действовать очень аккуратно, чтобы не девальвировать эти понятия”, — говорил Путин в декабре 2021 года.

1. Определение геноцида