01.03.2022, 10:13
ПРЯМО СЕЙЧАС | Вопрос государственной важности: Рийгикогу обсуждает безопасность в Европе в связи с российской агрессией
Сегодня в 10:00 началось дополнительное заседание Рийгикогу, на котором в качестве вопроса государственной важности обсуждается ситуация в сфере безопасности в Европе в связи с агрессией России против Украины.
Предложение организовать обсуждение представила комиссия по государственной обороне.
С докладами выступят министр обороны Калле Лаанет и председатель комиссии по государственной обороне Энн Ээсмаа. После выступлений докладчикам можно будет задать вопросы. Затем последуют выступления депутатов, а также выступления от фракций.
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