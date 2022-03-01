ПРЯМО СЕЙЧАС | Вопрос государственной важности: Рийгикогу обсуждает безопасность в Европе в связи с российской агрессией

С докладами выступят министр обороны Калле Лаанет и председатель комиссии по государственной обороне Энн Ээсмаа. После выступлений докладчикам можно будет задать вопросы. Затем последуют выступления депутатов, а также выступления от фракций.

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