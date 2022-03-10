Далглиш: необычные дела неординарного детектива

Наряду с Агатой Кристи Ф. Д. Джеймс, несомненно, является одним из наиболее известных авторов в жанре современного английского детектива. Характер старшего инспектора Далглиша был придуман ею довольно быстро, и она описывает этого героя как человека с осколком льда в сердце. И действительно, этот искушенный аристократичный детектив, кажется, заинтересован только в том, чтобы узнать правду. Но для такой холодности и бездушности есть причины. В этой статье мы познакомим вас с этим необычным детективом.

В сериале, действие которого происходит в 1970-е годы в Англии, инспектор Адам Далглиш занимается расследованием трех сложных случаев на протяжении трех полнометражных серий этого цикла, причем все они будут очень тяжелыми и мучительными для среднестатистического зрителя, потому что события происходят в том числе в колледже для подготовки медсестер, доме-интернате для инвалидов и в церкви. Далглиш действует беспристрастно и обдуманно, но это не означает, что он равнодушен к этим делам.

По мнению Элейн Пайк, исполнительного продюсера сериала ”Далглиш", Берти Карвел отлично подходит на роль инспектора, потому что ему удается сделать своего героя человечным и отзывчивым, сохраняя при этом его эмоциональную сдержанность. ”По мере того, как мы продолжали снимать этот сериал, его актерская игра становилась все лучше и лучше, — сказала продюсер. — Он нашел в характере своего героя множество малозаметных, интересных и удивительных черт. Я считаю, что в лице Берти мы нашли великолепного телевизионного детектива”.