Далглиш: необычные дела неординарного детектива
Наряду с Агатой Кристи Ф. Д. Джеймс, несомненно, является одним из наиболее известных авторов в жанре современного английского детектива. Характер старшего инспектора Далглиша был придуман ею довольно быстро, и она описывает этого героя как человека с осколком льда в сердце. И действительно, этот искушенный аристократичный детектив, кажется, заинтересован только в том, чтобы узнать правду. Но для такой холодности и бездушности есть причины. В этой статье мы познакомим вас с этим необычным детективом.
В сериале, действие которого происходит в 1970-е годы в Англии, инспектор Адам Далглиш занимается расследованием трех сложных случаев на протяжении трех полнометражных серий этого цикла, причем все они будут очень тяжелыми и мучительными для среднестатистического зрителя, потому что события происходят в том числе в колледже для подготовки медсестер, доме-интернате для инвалидов и в церкви. Далглиш действует беспристрастно и обдуманно, но это не означает, что он равнодушен к этим делам.
По мнению Элейн Пайк, исполнительного продюсера сериала ”Далглиш", Берти Карвел отлично подходит на роль инспектора, потому что ему удается сделать своего героя человечным и отзывчивым, сохраняя при этом его эмоциональную сдержанность. ”По мере того, как мы продолжали снимать этот сериал, его актерская игра становилась все лучше и лучше, — сказала продюсер. — Он нашел в характере своего героя множество малозаметных, интересных и удивительных черт. Я считаю, что в лице Берти мы нашли великолепного телевизионного детектива”.
Далглиш — это настоящий эксцентрик, но это совсем не означает, что он работает один. У него есть два помощника, Джереми Ирвин (”Боевой конь”, ”Мамма Миа! 2”) в роли полицейского сержанта Чарльза Мастерсона и Карлисс Пеер (”Холби-Сити”, ”Врачи”) в роли полицейского сержанта Кейт Мискин. По мнению Карвела, Мастерсон — это юнец, полная противоположность его личности, вспыльчивый, несдержанный, задиристый парень, в котором он видит в равной степени как потенциал, так и опасность. С другой стороны, Мискин — это недооцененный и незаслуженно обойденный вниманием талантливый специалист, которого детектив находит в небольшом полицейском участке и берет под свое крыло.
Актер считает, что детективные истории не потеряют своей привлекательности в ближайшее время, потому что согласно мнению Ф. Д. Джеймс людям нравится этот жанр, поскольку с его помощью удается навести порядок в месте, где царил хаос. Для того чтобы сыграть эту роль как можно более профессионально и достоверно, Карвел даже обращался за консультациями к настоящему детективу, чтобы проводить работу по расследованию преступлений как можно более эффективно и ответственно. Кроме того, с целью лучшего понимания эмоциональных черт характера своего героя он погрузился в изучение его любимых стихотворений, чтобы найти в них строки, которые мог бы произнести Далглиш. Однако когда он лучше узнал характер своего героя, он понял, что к началу сериала поэтическое перо Далглиша уже практически высохло.
Хладнокровный, печалящийся, но в то же время прагматичный человек, любящий поэзию, но отстраненный и невозмутимый, должен расследовать случаи, которые могут нанести тяжелый удар по каждому из нас. В фильме, сюжет которого разворачивается в Великобритании в суровые 1970-е годы. ”Далглиш" действительно не производит впечатления обычного детективного фильма.
Смотрите новый криминальный сериал ”Далглиш” каждый понедельник в 22 часа на телеканале Epic Drama.